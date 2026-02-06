A fase decisiva do estadual chegou e promete fortes emoções. Neste sábado (7), o Grêmio recebe o Novo Hamburgo na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, para o duelo válido pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho de 2026. A bola rola a partir das 18h30 (horário de Brasília), colocando frente a frente a tradição da capital contra a força do interior em um jogo eliminatório único.

Tricolor busca recuperação e fator casa

Sob o comando do técnico Luís Castro, o Imortal entra em campo com a responsabilidade de fazer valer o mando diante de sua torcida. Em jogos de mata-mata, a atmosfera da Arena costuma ser um diferencial, mas o momento exige atenção. O Grêmio chega para a partida após um início de temporada com oscilações, somando três vitórias, um empate e três derrotas nos primeiros sete jogos sob a gestão de Castro. A equipe busca recuperação imediata após uma sequência de três partidas sem vencer, que incluiu um revés no clássico Gre-Nal e um empate na estreia do Brasileirão.

Anilado aposta na experiência de Zimmermann

Do outro lado, o Novo Hamburgo chega para o confronto sob a batuta do experiente técnico Rogério Zimmermann. Conhecido por montar sistemas táticos organizados e equipes competitivas, o treinador tentará neutralizar as ações ofensivas dos donos da casa para explorar os contra-ataques. Para o Anilado, que retornou à elite do futebol gaúcho em 2026, a classificação para as quartas de final já representa um feito expressivo. Superar o gigante da capital nesta fase seria a consagração da temporada para o clube do Vale do Sinos.

Onde assistir ao jogo

O confronto decisivo deste sábado terá transmissão ao vivo para todo o país. O torcedor poderá acompanhar a partida através do Premiere (pay-per-view) e também pelo Globoplay (streaming, para assinantes do pacote Premiere).