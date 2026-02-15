O equilíbrio marcou o primeiro duelo da semifinal do Campeonato Gaúcho de 2026. Na Arena, o Grêmio saiu na frente com o aniversariante Tetê, mas viu o Juventude reagir na segunda etapa e buscar o empate por 1 a 1. O resultado mantém o confronto totalmente aberto, mas transfere a vantagem do mando de campo para a equipe da Serra no jogo de volta.

Aniversariante brilha e Grêmio domina o início

O Tricolor começou a partida tentando impor seu ritmo, mantendo a posse de bola e buscando espaços na defesa bem postada do time visitante. A primeira grande chance veio aos 10 minutos, quando Dodi arriscou da intermediária e obrigou o goleiro Jandrei a fazer uma grande defesa no canto direito, salvando o Juventude.

A insistência gremista foi recompensada aos 36 minutos. Willian fez boa jogada pela ala esquerda e cruzou na medida para a área. Tetê, que completava mais um ano de vida neste domingo, antecipou-se à marcação de Patryck e cabeceou no canto esquerdo, abrindo o placar e comemorando seu aniversário com estilo diante da torcida.

Reação Jaconera e o empate relâmpago

O cenário mudou após o intervalo. O Juventude voltou mais agressivo e não demorou para igualar o marcador. Aos 11 minutos do segundo tempo, Gabriel Pinheiro encontrou um passe magistral nas costas da zaga gremista para Patryck. O lateral invadiu a área e soltou uma bomba cruzada, sem chances para o goleiro Weverton, redimindo-se da falha no gol adversário e empatando a partida.

O jogo ganhou em emoção e tensão. O Juventude quase virou aos 19 minutos, quando Taliari finalizou cruzado e Weverton operou um milagre para evitar o pior para os donos da casa. O Grêmio tentava responder, mas esbarrava na falta de criatividade e na marcação forte do adversário.

Expulsão, VAR e pressão final

A reta final da partida foi dramática. Aos 38 minutos, o árbitro Wagner Silveira foi chamado ao VAR para revisar um lance envolvendo Léo Índio e Arthur. As imagens mostraram uma agressão do jogador do Juventude, que acabou expulso, deixando sua equipe com um a menos nos minutos finais.

Com a vantagem numérica, o Grêmio se lançou ao ataque em uma pressão desordenada. O time da casa rondou a área, cruzou bolas e tentou de todas as formas o gol da vitória, mas o sistema defensivo do Juventude, fechado atrás da linha da bola, conseguiu segurar o resultado até o apito final.

Com o 1 a 1 no placar, a decisão da vaga para a grande final será no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Juventude, por ter melhor campanha, joga diante de sua torcida para tentar eliminar o gigante da capital.