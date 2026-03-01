O sinal de alerta foi ligado na Toca da Raposa durante a disputa decisiva pela vaga na final do estadual. Na classificação do Cruzeiro para a final do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro ganhou uma nova preocupação. O jogador Gerson sentiu dores no joelho esquerdo durante o confronto contra o Pouso Alegre e precisou ser substituído precocemente, gerando apreensão na comissão técnica.

O incidente ocorreu aos 24 minutos do primeiro tempo. Diferente de um problema muscular isolado, a lesão foi traumática: Gerson se envolveu em um choque com o jogador Gabriel Tota, da equipe adversária. Imediatamente após a dividida, o atleta celeste queixou-se de dores na articulação e não reuniu condições para continuar na partida, sendo obrigado a deixar o gramado.

Avaliação médica e cautela

O departamento médico do clube iniciou os protocolos de atendimento assim que o jogador chegou ao banco de reservas. Gerson foi visto aplicando gelo no local afetado, acompanhado de perto pelos doutores da equipe. A postura inicial é de cautela, aguardando a redução do inchaço para uma análise mais precisa.

A expectativa é que o atleta seja submetido a exames de imagem detalhados nas próximas horas. O objetivo é verificar a extensão do problema, descartando lesões ligamentares mais graves ou confirmando se trata-se apenas de uma contusão decorrente do impacto direto.

Impacto na sequência da temporada

A possível ausência de Gerson obriga a comissão técnica a pensar em alternativas imediatas para a reta final do estadual, que é o foco prioritário do clube no momento. A saída de um dos reforços da temporada em um jogo decisivo altera o planejamento para uma eventual final.

Embora a situação inspire cuidados, o calendário oferece um breve respiro em relação às competições nacionais. A estreia do time no Campeonato Brasileiro está prevista apenas para o dia 11 de março, contra o Flamengo. Portanto, a preocupação imediata concentra-se exclusivamente na recuperação do atleta para os compromissos restantes do Campeonato Mineiro, enquanto a torcida aguarda o boletim médico oficial.