Foi no sufoco, na base da insistência e com a marca da base. Atuando com uma equipe formada exclusivamente por jogadores do sub-20, o Flamengo estreou na temporada de 2026 com um empate suado de 1 a 1 contra a Portuguesa-RJ. Em partida válida pelo Campeonato Carioca, disputada neste domingo (11) no estádio Raulino de Oliveira, o time da Ilha do Governador foi superior em grande parte do tempo e abriu o placar com Rhuan. No entanto, já nos acréscimos, o zagueiro Iago subiu mais que a defesa adversária para evitar o revés rubro-negro.

Chances desperdiçadas e sustos na defesa

O primeiro tempo foi marcado por um cenário de instabilidade para os jovens do Flamengo. Embora tivesse momentos de posse e tentasse acelerar o jogo com Daniel Sales e Joshua, o time pecava na definição. O lance mais emblemático da falta de pontaria ocorreu aos 21 minutos: após um cruzamento perfeito de Daniel Sales, Wallace Yan recebeu livre na área, mas finalizou mal, desperdiçando uma chance cristalina de abrir o placar.

Do outro lado, a Portuguesa, atual campeã da Copa Rio, mostrou organização e levou perigo real. A Lusa não se intimidou com a camisa pesada do adversário e explorou bem os espaços. O maior susto para o goleiro Léo Nannetti veio aos 35 minutos, quando Bruno Mota cabeceou uma bola que raspou a trave esquerda, quase inaugurando o marcador antes do intervalo.

Lusa castiga, mas Iago salva no fim

A segunda etapa trouxe uma Portuguesa ainda mais incisiva. Logo no reinício, Bruno Mota assustou com um chute de fora da área. A pressão surtiu efeito aos 58 minutos. Guilherme escapou pela esquerda e cruzou na medida para Rhuan. O atacante encheu o pé no canto esquerdo, sem chances para Nannetti, colocando a zebra para passear em Volta Redonda.

Atrás no placar, o Flamengo se lançou ao ataque de forma desorganizada, mas voluntariosa. O técnico Bruno Pivetti promoveu alterações, colocando gás novo com Alan Santos e Kaio Nobrega. O time rondava a área, mas esbarrava na defesa bem postada da Lusa. Quando a derrota parecia certa, a redenção veio pelo alto. Aos 49 minutos do segundo tempo, Wallace Yan — que havia perdido o gol feito na primeira etapa — mandou um chuveirinho na área. O zagueiro e capitão Iago subiu no “segundo andar” e cabeceou firme para empatar.

O gol inflamou os garotos, que ainda reclamaram de um pênalti em Camargo no último lance, mas o árbitro encerrou a partida. Com o resultado, o Flamengo soma seu primeiro ponto na competição enquanto aguarda o retorno do elenco principal, previsto para se reapresentar nesta segunda-feira.