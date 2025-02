Fluminense vence o Bangu e se classifica para a semifinal do Carioca

O Fluminense assegurou sua classificação para as semifinais do Campeonato Carioca ao vencer o Bangu por 3 a 2, em partida realizada no Maracanã. A vitória foi crucial para o Tricolor, que contou com a derrota do Madureira para avançar na competição. Os gols do Fluminense foram marcados por Juan Sanchez, contra, Canobbio e Serna, enquanto o Bangu descontou com um gol contra de Freytes e um pênalti convertido por João Veras.

Com este resultado, o Fluminense encerrou a primeira fase na terceira colocação, com 17 pontos, superando o Vasco pelo critério de confronto direto. O adversário na semifinal será o Volta Redonda, que terminou em segundo lugar. Já o Bangu, com apenas quatro pontos, foi rebaixado para a Segunda Divisão do Rio de Janeiro.

Como o Fluminense conquistou a classificação?

A partida começou com um lance inusitado que favoreceu o Fluminense. Após uma jogada de Fuentes, a defesa do Bangu se atrapalhou e acabou marcando um gol contra, colocando o Tricolor em vantagem. O Bangu, por sua vez, empatou com outro gol contra, desta vez de Juan Freytes, após um cruzamento pela direita.

Na segunda etapa, o Fluminense retomou a liderança com um gol de Canobbio, após cruzamento de Serna. Pouco depois, Serna ampliou a vantagem com um chute forte, praticamente garantindo a vitória. O Bangu ainda diminuiu com um pênalti convertido por João Veras, mas não foi suficiente para evitar a derrota.

Quais são os próximos desafios do Fluminense?

Após garantir a vaga nas semifinais do Campeonato Carioca, o Fluminense volta suas atenções para a Copa do Brasil. O próximo confronto será contra o Águia de Marabá, em Belém, no Mangueirão. A equipe busca manter o bom momento e avançar também na competição nacional.

Enquanto isso, o Bangu aguarda o início da Segunda Divisão do Rio de Janeiro, onde tentará conquistar o acesso para a elite do futebol carioca em 2026. A equipe precisará se reorganizar após a campanha decepcionante no estadual deste ano.

Fluminense e Bangu: detalhes da partida

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Maracanã, Rio de Janeiro Data e Hora: 23 de fevereiro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

23 de fevereiro de 2025, às 18h30 (de Brasília) Árbitro: Pierry Dias dos Santos (RJ)

Pierry Dias dos Santos (RJ) Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Márcia Alves (RJ)

Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Márcia Alves (RJ) Arbitro de vídeo: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

O jogo foi válido pela 11ª rodada do Campeonato Carioca e contou com momentos de tensão e emoção para ambas as equipes. O Fluminense, com uma atuação consistente, garantiu sua presença entre os quatro melhores do estado, enquanto o Bangu precisa se reerguer para os desafios futuros.