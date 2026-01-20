A noite desta quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, reserva um dos momentos mais aguardados do calendário esportivo nacional. O Maracanã será o palco de mais um capítulo da histórica rivalidade entre Flamengo e Vasco. Válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca, o Clássico dos Milhões tem início marcado para as 21h30 (de Brasília), prometendo muita intensidade e disputa tática entre duas equipes que vivem momentos distintos neste início de temporada.

Situação no campeonato: pressão x confiança

O clássico ocorre em um cenário de grande pressão para o lado Rubro-Negro. Tendo optado por iniciar o Estadual com uma equipe majoritariamente sub-20, o Flamengo chega à terceira rodada com apenas um ponto somado, ocupando a lanterna de seu grupo e sob o risco de ter que disputar o quadrangular contra o rebaixamento. Essa situação delicada fez com que a diretoria e a comissão técnica repensassem o planejamento, cogitando a utilização de jogadores do elenco principal para buscar a recuperação imediata.

O Cruzmaltino, por sua vez, chega invicto, somando uma vitória e um empate. Ocupando a vice-liderança de sua chave com quatro pontos, o time busca a vitória para se consolidar na parte de cima da tabela e, simultaneamente, aprofundar a crise do rival.

Duelo tático: Filipe Luís x Fernando Diniz

O confronto marca também um embate interessante à beira do campo. O Flamengo é comandado por Filipe Luís, que, apesar do início de temporada turbulento com os garotos da base, tenta implementar um estilo de controle e imposição. A partida é vista como crucial para o treinador afastar questionamentos e dar uma resposta positiva à torcida, independentemente da escalação escolhida.

Do outro lado, o Vasco entra em campo sob a batuta de Fernando Diniz. Conhecido por sua filosofia de posse de bola e construção ofensiva desde a defesa, o técnico tem no clássico um teste de fogo para a consolidação de seu trabalho em 2026. Para o Gigante da Colina, o jogo é uma oportunidade de ouro para afirmar a força do elenco e conquistar um resultado expressivo em um Maracanã de torcida dividida.

Onde assistir ao Clássico dos Milhões

O torcedor terá diversas opções para acompanhar este grande duelo. Na TV aberta, a TV Globo transmite a partida para o Rio de Janeiro e praças afiliadas. Na TV fechada, a exibição fica por conta do SporTV, enquanto o oferece a opção via Pay-per-view para todo o país. No ambiente digital, o jogo pode ser assistido pelo e .