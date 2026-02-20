A noite deste domingo, 22, promete ser decisiva no Maracanã. Flamengo e Madureira se enfrentam às 20h30 (de Brasília), no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. O confronto coloca frente a frente a tradição rubro-negra e a ousadia do Tricolor Suburbano na luta por uma vaga na grande decisão estadual.
Expectativa para o duelo decisivo
O embate opõe o favoritismo do clube da Gávea à campanha surpreendente do Madureira. O Rubro-Negro, que eliminou o Botafogo na fase anterior, chega com a força de seu elenco e o peso de decidir em casa, buscando mais uma final.
Já o Tricolor Suburbano, que superou o Boavista, aposta na solidez de seu projeto para tentar um feito histórico contra um dos gigantes do futebol brasileiro. Esta partida de ida é fundamental: enquanto o Flamengo tenta construir uma vantagem confortável, o Madureira busca um resultado que o mantenha vivo para o jogo da volta, que também será disputado no Maracanã.
A força do Rubro-Negro sob o comando de Filipe Luís
Sob a batuta do técnico Filipe Luís, o time mandante carrega a responsabilidade de atuar em seus domínios. Jogando no Maracanã, a expectativa é que o Flamengo tente impor seu ritmo desde os minutos iniciais. A equipe busca fazer valer o fator casa e a qualidade técnica de seu plantel para controlar a posse de bola e pressionar o adversário, visando encaminhar a classificação.
O desafio do Tricolor Suburbano
Do outro lado, o Madureira, treinado pelo experiente Toninho Andrade, entra em campo ciente da magnitude do desafio, mas motivado pela oportunidade. Chegar à semifinal do Estadual é uma prova da competência da equipe, que agora busca surpreender. A estratégia de Toninho Andrade deve passar por uma organização defensiva sólida e a exploração de contra-ataques rápidos para tentar desestabilizar o rival.
Onde assistir
Para o torcedor que deseja acompanhar cada lance desta decisão, a partida terá ampla cobertura. O jogo será transmitido pelo SporTV (TV fechada), pelo Premiere (pay-per-view) e também de forma digital pelo geTV, o canal oficial do ge no YouTube.