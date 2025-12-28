O Flamengo ainda vive dias de indefinição nos últimos dias do ano. Embora a prioridade absoluta da diretoria do clube seja pela permanência do técnico Filipe Luís, que tem contrato até 31 de dezembro, diante do impasse, o Rubro-Negro já colocou três nomes “na mesa” como alternativas imediatas para assumir o comando técnico em 2026. A informação foi divulgada pelo site ge.

Caso o “plano A” não se concretize, os técnicos portugueses Artur Jorge e Leonardo Jardim, além do ítalo-brasileiro Thiago Motta surgem como os mais cotados.

A negociação com o atual treinador, campeão de cinco títulos desde que assumiu o cargo no time profissional, travou devido a divergências nos valores salariais para a sua comissão técnica.

O treinador até aceitou uma oferta abaixo do que pedia inicialmente e compôs o acordo com bonificações por metas, além de uma multa rescisória acessível ao mercado – valores que o colocariam ainda aquém financeiramente do custo de nomes como Abel Ferreira, do Palmeiras, e Tite, do Cruzeiro.

Jardim e Motta estão livres no mercado, o que facilitaria uma negociação, enquanto Artur Jorge, que comandou o Botafogo no ano histórico de 2024, com as conquistas do Brasileirão e da Libertadores, tem contrato até junho de 2027 com o Al-Rayyan, do Catar.