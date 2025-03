Flamengo busca sétima final consecutiva no Campeonato Carioca

O Flamengo está vivo na briga pelo 39º título de Campeonato Carioca de sua história. Após vencer o Vasco por 1 a 0, no último sábado, 1º, o Rubro-Negro recebe o rival no Maracanã, podendo até empatar para chegar à sétima final consecutiva na competição.

Sob comando de Filipe Luís, o Mengão terminou a primeira fase na liderança, o que garante a possibilidade de decidir sob seus domínios. Assim, no Clássico dos Milhões deste sábado, 8, às 17h45 (de Brasília), além de poder até empatar para carimbar a classificação, o Flamengo deve ter a casa cheia.

Confirmando a vaga, a equipe da Gávea aguarda Fluminense ou Volta Redonda. O Rubro-Negro é o atual campeão e já soma seis finais anteriores consecutivas, almejando a sétima.

Maior vencedor da competição estadual, o Flamengo já detém o recorde de mais finais seguidas. O time que ocupa a segunda maior marca é o Botafogo, finalista entre 2006 e 2009, totalizando quatro decisões.

Contudo, a marca botafoguense só não é maior em razão do regulamento vigente à época. Em 2010, o Glorioso ficou com o título do estadual, mas não disputou a finalíssima, tendo em vista que foi campeão da Taça Rio e da Taça Guanabara.

Outros casos impactados por essa particularidade também ocorreram ao longo da história, como no caso do próprio Flamengo, que foi vencedor em 2007, 2008, 2009 e 2011, além de ter sido vice em 2010, mas acumulou apenas três finais pela ausência de decisivas em 2010 e 2011.

Além disso, o fator da competição ter sido disputada em outros formatos durante suas primeiras décadas também impactam na análise. Em grande parte das edições até os anos 1980, a última fase acontecia em triangulares, quadrangulares ou hexagonais, que, apesar de permitir partidas decisivas, não tinham finais pré-estabelecidas no regulamento.

