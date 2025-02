Flamengo atropela o Maricá e é campeão da Taça Guanabara

Em um jogo marcado por domínio absoluto, o Flamengo venceu o Maricá por 5 a 0 no Maracanã, neste sábado (22), e garantiu o título da Taça Guanabara. A vitória consolidou a liderança do Flamengo na tabela, assegurando uma vantagem significativa para as semifinais do Campeonato Carioca. Os gols foram marcados por Gerson, Léo Ortiz, De Arrascaeta, Luiz Araújo e Matheus Gonçalves.

Com 23 pontos conquistados, o Flamengo terminou a fase de grupos na primeira posição, o que lhe dá a vantagem de poder empatar nos dois jogos da semifinal para avançar à final. O adversário do rubro-negro será definido após a última rodada da Taça Guanabara, com o Vasco atualmente ocupando a quarta posição na tabela.

Como o Flamengo Dominou o Jogo?

Desde o início, o Flamengo mostrou sua superioridade em campo. O primeiro gol veio aos 16 minutos, quando Gerson aproveitou uma jogada ensaiada após cobrança de escanteio. A bola sobrou para o meio-campista, que não hesitou em chutar no canto, abrindo o placar para o Flamengo.

Aos 25 minutos, Léo Ortiz ampliou a vantagem. Após uma falha do goleiro Dida, a bola caiu nos pés do zagueiro, que marcou o segundo gol do Flamengo. O time continuou pressionando e dominando a partida, sem dar chances ao Maricá.

Quais Foram os Destaques do Segundo Tempo?

Na segunda etapa, o Flamengo manteve o ritmo e ampliou ainda mais o placar. Aos 11 minutos, De Arrascaeta recebeu um passe preciso de Plata e finalizou com precisão, marcando o terceiro gol. Pouco depois, Luiz Araújo fez o quarto gol, após uma bela jogada individual.

O quinto e último gol veio dos pés de Matheus Gonçalves, aos 35 minutos. Após um passe de letra de Wallace Yan, Matheus driblou dois defensores e encobriu o goleiro do Maricá, fechando a goleada com estilo.

O Que Esperar das Próximas Fases do Campeonato Carioca?

Com a conquista da Taça Guanabara, o Flamengo entra nas semifinais do Campeonato Carioca com confiança e vantagem. A equipe de Filipe Luis poderá empatar nos dois jogos da semifinal para garantir uma vaga na final. O adversário será conhecido após a última rodada, mas o Flamengo já demonstrou estar em excelente forma para enfrentar qualquer desafio.

Os torcedores rubro-negros aguardam ansiosos pela definição do próximo adversário, confiantes de que o time continuará apresentando o mesmo futebol envolvente e eficaz que tem mostrado até agora.