Flamengo x Fluminense: onde assistir ao vivo à final do Carioca 2025

O Campeonato Carioca de 2025 chega ao seu momento mais aguardado com a final entre Flamengo e Fluminense. A partida decisiva será realizada no icônico Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, neste domingo, 16 de março, às 16h (horário de Brasília). Este confronto promete fortes emoções para os torcedores de ambos os times, que estarão acompanhando de perto cada lance.

Publicidade

O Flamengo chega à final em uma fase excepcional. Após eliminar o Vasco nas semifinais, o time rubro-negro venceu o primeiro jogo da decisão contra o Fluminense por 2 a 1. Com esse resultado, a equipe precisa apenas de um empate para garantir o título estadual. O Flamengo não perde desde janeiro, acumulando uma sequência impressionante de 12 jogos invictos, com 11 vitórias e um empate.

Torcida do Fluminense – Fonte: Instagram/@fluminensefc

Quais são os desafios e estratégias do Fluminense?

Por outro lado, o Fluminense busca seu 32º título carioca e enfrenta o desafio de reverter a derrota sofrida no primeiro jogo da final. Para conquistar o campeonato, o time tricolor precisa vencer o Flamengo por dois gols de diferença. Caso vença por apenas um gol, a decisão será levada para os pênaltis, aumentando ainda mais a tensão e expectativa em torno do confronto.

Publicidade

O Fluminense aposta em uma estratégia ofensiva para superar o rival. Com jogadores experientes e talentosos, como Thiago Silva e Cano, a equipe tricolor espera encontrar o equilíbrio necessário entre defesa e ataque para surpreender o Flamengo e conquistar o título.

Onde assistir e acompanhar a final do Carioca 2025?

Os torcedores poderão acompanhar a final do Campeonato Carioca ao vivo por diversos canais. A transmissão será feita pela TV Globo e Band, ambos em canal aberto, além do SporTV, canal fechado, e Premiere, no sistema pay-per-view. Para aqueles que preferem assistir online, o Canal Goat no YouTube também transmitirá a partida.

Quais são as escalações prováveis para o confronto decisivo?

As escalações das equipes para a final prometem um espetáculo de futebol. O Flamengo deve entrar em campo com Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta, Gerson; Luiz Araújo e Plata. Já o Fluminense provavelmente contará com Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio, Renê; Otávio, Martinelli, Arias, Serna, Canobbio e Cano.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.