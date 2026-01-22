A noite que deveria ser de festa pela estreia de Gerson transformou-se em um roteiro de frustração para a torcida celeste no Mineirão. Em uma partida marcada por um domínio territorial estéril e uma sucessão de falhas individuais, o Cruzeiro foi derrotado pelo Democrata-GV por 1 a 0, nesta quinta-feira (22), pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. Enquanto o ataque da Raposa parou nas mãos inspiradas do goleiro Thulio, a defesa ofereceu o gol da vitória aos visitantes em uma bandeja de prata.

Paredão Thulio frustra ímpeto inicial

Sob chuva constante em Belo Horizonte, o Cruzeiro tentou impor seu ritmo desde os primeiros minutos, buscando acionar o estreante Gerson e o atacante Chico da Costa. A estratégia ofensiva, no entanto, encontrou um obstáculo intransponível: o goleiro Thulio. Aos 8 minutos, ele operou seu primeiro milagre ao saltar para defender uma cabeçada firme de Arroyo. Pouco depois, aos 14, foi a vez de Gerson parar no arqueiro, que espalmou um chute perigoso após pivô de Chico.

Apesar de controlar a posse e rondar a área adversária, o time comandado por Tite mostrava dificuldade em converter o volume de jogo em chances claras, muitas vezes optando por cruzamentos que consagravam a defesa da Pantera. O Democrata, por sua vez, mantinha-se recuado, esperando uma única oportunidade para ferir o gigante.

A "comédia de erros" que definiu o placar

O castigo para a ineficiência ofensiva do Cruzeiro veio de forma cruel e bizarra aos 16 minutos da etapa final. O lance capital do jogo não nasceu de uma jogada trabalhada do Democrata, mas de um apagão defensivo celeste. Após um chutão para frente do goleiro Thulio, o zagueiro João Marcelo cabeceou para trás sem olhar. Na sequência, Fagner tentou recuar de cabeça para o goleiro Otávio (que havia substituído Cássio no intervalo), mas errou o tempo de bola.

Mais esperto que a defesa, o atacante Bryan acreditou na jogada, antecipou-se a Otávio e tocou com categoria por cobertura, marcando seu primeiro gol com a camisa da Pantera. O silêncio momentâneo no Mineirão refletiu a incredulidade da torcida diante do vacilo duplo que custou o resultado.

Pressão final e milagre de peito

Em desvantagem, o Cruzeiro partiu para o "abafa", lançando Matheus Pereira e Kaio Jorge a campo. A pressão tornou-se sufocante, mas a noite era mesmo de Thulio. Aos 81 minutos, em um dos lances mais plásticos da partida, Kaio Jorge finalizou de bicicleta dentro da pequena área. O goleiro do Democrata, em estado de graça, defendeu a queima-roupa com o peito, garantindo os três pontos.

Com o resultado surpreendente, o Cruzeiro perde a chance de disparar na liderança do Grupo C e agora precisa juntar os cacos para o clássico contra o Atlético na próxima rodada. Já o Democrata-GV respira aliviado, encerra o jejum de vitórias e ganha moral para visitar o Tombense.