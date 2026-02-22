Neymar se despediu do Paulistão 2026 neste domingo, 22, com a derrota por 2 a 1 do Santos para o Novorizontino, pelas quartas de final.
O camisa 10 do Peixe falhou no primeiro gol dos donos da casa e não evitou a eliminação que prejudica seus planos de ser convocado para os próximos amistosos da seleção brasileira. Depois dessa, ele só poderá tentar integrar a lista final para a Copa do Mundo de 2026.
Com a eliminação, Neymar perdeu a chance de provar para Carlo Ancelotti que merece uma vaga no jogo semifinal e em dois eventuais duelos da decisão do Estadual. Aos 34 anos, o camisa enfrenta problemas físicos constantes e fez apenas dois jogos nesta temporada, contra Velo Clube e Novorizontino.
Com isso, Neymar terá apenas três jogos até a próxima convocação, marcada para 16 de março. O jogo derradeiro será um clássico diante do Corinthians, na Vila Belmiro.
Próximos jogos do Santos
- 26/2 – Brasileirão – casa – Santos x Vasco
- 10/3 – Brasileirão – fora – Mirassol x Santos
- 15/3 – Brasileirão – casa – Santos x Corinthians
Quando é a próxima convocação e jogos da seleção
Em 16 de março, Ancelotti irá anunciar os 26 convocados da seleção brasileira para os amistosos com a França e a Croácia, os dois últimos antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026.
A seleção brasileira enfrentará a França, em Boston, no dia 26; quatro dias depois, terá pela frente a Croácia, em Orlando. A convocação final para a Copa do Mundo será em 19 de maio.
Agenda da seleção brasileira
- 16/3 – Convocação para amistosos
- 23/3 – Apresentação em Orlando
- 26/3 – Brasil x França, em Boston
- 31/3 – Brasil x Croácia, em Orlando
- 19/5 – Convocação para a Copa do Mundo
- 25/5 – Início da preparação em Teresópolis
- 31/5 – Brasil x Panamá, no Maracanã
- 1/6 – Viagem para os Estados Unidos