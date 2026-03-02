Com um trabalho sólido do treinador Enderson Moreira, a cidade de Novo Horizonte volta a sonhar com a conquista inédita do Paulistão. Na primeira fase do torneio, o Novorizontino terminou na primeira colocação, com 16 pontos. Já no mata-mata, o Aurinegro eliminou o Santos, nas quartas, e o Corinthians, nas semifinais.
Com isso, o Tigre do Vale supera a campanha de 2024, quando foi eliminado na semifinal para o Palmeiras, campeão do torneio naquele ano.
O arsenal de Enderson Moreira na competição conta com nomes conhecidos do futebol brasileiro, como o atacante Robson. Além dele, jovens talentos, como o meia Rômulo e o zagueiro Dantas, são nomes de destaque no estadual. Abaixo, confira em quem ficar de olho na final do Paulistão contra o Palmeiras, que será disputada nos dias 4 e 8 de março.
Destaques do Novorizontino para a final do Paulistão
Robson (atacante)
Dos destaques do Novorizontino no Paulistão, Robson é um dos mais experientes do atual elenco. Artilheiro do estadual, o atacante e capitão da equipe de Novo Horizonte atuou em nove jogos, marcou sete gols e deu três assistências. Antes de chegar ao Tigre do Vale, o jogador teve passagens por Coritiba, Fortaleza, São Paulo, entre outros clubes.