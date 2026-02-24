Neymar foi um dos jogadores mais criticados na eliminação do Santos, em derrota por 2 a 1 para o Novorizontino, no Paulistão. Ainda retornando de lesão e buscando a melhor forma, o camisa 10 do Peixe teve sua condição física como alvo. Nesta segunda-feira, 23, o jogador então divulgou nas suas redes sociais o relatório com dados físicos de desempenho de toda a equipe.

Apesar das críticas, Neymar é o jogador que mais aparece no relatório, junto com Rony. O camisa 10 do Peixe foi destaque em distância total percorrida, na medição de alta intensidade, velocidade máxima atingida, número de sprints e acelerações.

Além de Neymar, apenas Rony se destacou mais. O atacante liderou os índices de velocidade máxima, sprints e acelerações, foi segundo colocado em alta intensidade, e ainda apareceu em metros/minutos.

Dentre os 10 jogadores titulares de linha contra o Novorizontino, apenas dois jogadores não aparecem em nenhum índice físico: Gabriel Menino e Gabigol. Os dois atletas foram destaques negativos. O volante acabou substituído no intervalo, enquanto Gabigol participou do jogo até a parte final.

Ainda, quatro jogadores entraram no segundo tempo, mas apenas dois não aparecem nos índices: Moisés e Thaciano. Do lado contrário, Bontempo foi destaque dentro de campo (com gol) e também no relatório.

Os dados do relatório divulgado por Neymar

Distância total

1) Escobar – 10.7 km 2) Igor Vinicius – 10.2 km 3) Willian Arão – 9.6 km 4) Neymar – 9.5 km 5) Luan Peres – 9.3 km