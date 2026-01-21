A bola vai rolar no Gigante da Pampulha para mais um capítulo decisivo do estadual. Nesta quinta-feira, 22 de janeiro de 2026, o Cruzeiro recebe o Democrata-GV em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. O confronto está marcado para as 18h30 (horário de Brasília) e promete movimentar a tabela da competição neste início de temporada.

Cruzeiro tenta manter embalo com Tite

A Raposa chega para a partida embalada e com a expectativa de manter a liderança de seu grupo. Após uma vitória convincente sobre o Uberlândia na rodada anterior, a equipe comandada pelo técnico Tite busca consolidar a boa fase e aproveitar o fator casa para somar mais três pontos.

Jogando diante de sua torcida no Mineirão, o time celeste tem a responsabilidade de ditar o ritmo da partida. A expectativa é que o treinador utilize a força do elenco para pressionar o adversário desde os minutos iniciais, explorando a posse de bola e a qualidade técnica de seus jogadores para furar o bloqueio defensivo visitante.

Democrata-GV busca surpreender fora de casa

Do outro lado, a Pantera chega a Belo Horizonte com a missão de complicar a vida dos donos da casa. Treinado por Wladimir Araújo, o time de Governador Valadares vem de um empate contra o Athletic e sabe das dificuldades de enfrentar um dos gigantes do estado em seus domínios.

A estratégia do Democrata deve apostar na organização tática e nos contra-ataques para tentar sair do Mineirão com um resultado positivo. Em competições de tiro curto como o estadual, pontuar fora de casa contra os favoritos é essencial para as pretensões da equipe de se manter na briga por uma vaga na próxima fase.

Onde assistir a Cruzeiro x Democrata-GV

Para o torcedor que deseja acompanhar este duelo, a transmissão será realizada pelo Premiere (sistema pay-per-view). Além disso, haverá cobertura no YouTube pelo canal da Itatiaia, com imagens da jornada esportiva e áudio. Até o fechamento desta matéria, a equipe de arbitragem para o confronto ainda não havia sido divulgada oficialmente pela federação.