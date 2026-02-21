O Cruzeiro confirmou seu favoritismo e deu um passo importante rumo à decisão do Campeonato Mineiro de 2026. Em uma noite de domínio no Estádio Manduzão, a equipe celeste venceu o Pouso Alegre por 2 a 1 neste sábado (21). Lucas Silva e Bruno Rodrigues — que reestreou com estrela — marcaram para os visitantes, enquanto Romário descontou para os donos da casa nos minutos finais, mantendo uma fagulha de esperança para o jogo de volta.

Pressão celeste e paredão do Dragão

A primeira etapa foi um monólogo do time visitante. Desde o apito inicial, o Cruzeiro encurralou o Pouso Alegre em seu campo de defesa, criando chances em sequência. A estratégia do Dragão de explorar os contra-ataques não funcionou, terminando o primeiro tempo sem nenhuma finalização ao gol de Cássio, contra oito da Raposa.

O goleiro Thiago Braga foi o grande nome dos primeiros 45 minutos, operando milagres para segurar o zero no placar. Ele evitou gols certos em cabeçadas de Kaiki e Christian. Quando o goleiro não alcançou, a trave salvou: aos 11 minutos, Fabrício Bruno testou firme e a bola explodiu no travessão. O Cruzeiro ainda teve um gol anulado por impedimento, mantendo o placar inalterado até o intervalo apesar do volume de jogo avassalador.

Reestreia iluminada e vantagem construída

A insistência cruzeirense foi recompensada no segundo tempo. Aos 18 minutos, o capitão Lucas Silva arriscou de fora da área. A bola desviou na zaga, traiu o goleiro Thiago Braga e morreu no fundo da rede, abrindo o placar merecidamente para o time da capital.

O técnico Tite, buscando ampliar a vantagem, promoveu a reestreia de Bruno Rodrigues. O atacante precisou de poucos minutos em campo para mostrar a que veio. Aos 29, William fez boa jogada pela linha de fundo e cruzou; após um desvio na primeira trave, Bruno Rodrigues apareceu livre para conferir de cabeça e ampliar para 2 a 0, silenciando momentaneamente o Manduzão.

Reação tardia mantém confronto aberto

Quando a fatura parecia liquidada, o Pouso Alegre encontrou forças para reagir. Aos 40 minutos, Gabriel Tota invadiu a área e foi derrubado pelo zagueiro Villalba. Pênalti marcado. Na cobrança, Romário bateu com categoria no canto direito, vencendo Cássio e diminuindo o prejuízo.

O gol inflamou o time da casa, que pressionou nos acréscimos. Cássio precisou trabalhar para defender um chute firme em dois tempos aos 50 minutos, garantindo a vitória. Com o resultado, o Cruzeiro joga pelo empate no próximo sábado, no Mineirão, para avançar à final. Ao Pouso Alegre, resta a missão de vencer em Belo Horizonte para tentar reverter a vantagem celeste.