Bruno Spindel foi confirmado nesta segunda-feira, 29, como diretor executivo de futebol do Cruzeiro a partir da temporada de 2026.

A negociação foi tratada com prioridade pelo clube mineiro após a saída de Paulo Pelaipe, e avançou logo após Spindel encerrar negociações com o Corinthians.

“Bruno Spindel é o novo Executivo de Futebol do Cruzeiro! Após uma passagem vitoriosa pelo Flamengo, o profissional chega para reforçar o departamento de futebol do Cabuloso. Nesta segunda-feira, ele assinou contrato com o clube e já esteve na Toca da Raposa 2”, informou o clube, em nota.

“Com a nova contratação, a estrutura da diretoria de futebol profissional passa a ser composta pelo novo executivo, pelo diretor esportivo Joaquim Pinto e o gerente executivo Rodrigo Ramos, liderados pelo presidente Pedro Lourenço e o vice-presidente Pedro Junio. Seja muito bem-vindo, Spindel!”, completou o Cruzeiro.

Spindel possui experiência consolidada no futebol brasileiro, com passagens por clubes como Flamengo, onde atuou como diretor de futebol e foi responsável por negociações importantes e organização do departamento. No clube carioca, trabalhou com o técnico Tite, atualmente na equipe mineira.

No Cruzeiro, ele comandará o setor esportivo e o planejamento de reforços, saídas e estruturação do elenco para as competições de 2026, com foco em Série A, Copa do Brasil e também no retorno à Copa Libertadores.

Recusa com o Corinthians e novo destino

Antes de encaminhar o acerto com o Cruzeiro, Spindel esteve próximo de assinar com o Corinthians para ocupar uma função equivalente no comando do futebol do clube paulista. As tratativas chegaram a avançar, com conversas entre as partes e expectativas de que ele fosse o responsável por reorganizar o setor esportivo alvinegro, após a saída de Fabinho Soldado.

No entanto, o clube também negociava com Marcelo Paz, que acabaria assumindo o cargo. Horas antes do anúncio, Spindel decidiu encerrar as negociações com o Corinthians, alegando que o contrato não foi enviado para assinatura em tempo hábil, o que acabou interrompendo as tratativas.