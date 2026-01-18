Em uma noite de frustração para a torcida presente na Arena MRV, o Atlético-MG não saiu do zero contra a Tombense, neste domingo (18), pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. Mesmo com a estreia dos titulares sob o comando de Sampaoli e jogando com um homem a mais durante parte da etapa final, o Galo parou na trave, nas defesas do goleiro Matheus e na própria ineficiência ofensiva. O resultado mantém ambas as equipes sem vitórias na competição.

Susto e equilíbrio inicial

A partida marcou a primeira vez que o técnico Jorge Sampaoli utilizou seus principais jogadores na temporada, incluindo as estreias de Renan Lodi e Maycon. O Atlético tentou impor seu ritmo desde o início, controlando a posse de bola, que chegou a superar 70% na primeira etapa. No entanto, o domínio territorial não se traduziu em chances claras imediatas. A Tombense, bem postada defensivamente, negava espaços e buscava o contra-ataque.

A melhor chance do primeiro tempo, paradoxalmente, foi dos visitantes. Aos 37 minutos, Rafinha arriscou um chute colocado da entrada da área e a bola explodiu na trave esquerda do goleiro Everson, silenciando momentaneamente a Arena. O Galo respondeu timidamente com bolas aéreas, mas foi para o intervalo devendo futebol.

Pressão, trave e expulsão

O segundo tempo trouxe um Atlético mais agressivo. Logo no início, Bernard desperdiçou uma chance incrível cara a cara com o gol. Aos 51 minutos, a pressão aumentou: após cobrança de escanteio, Hulk cabeceou firme, a bola desviou na defesa e explodiu no travessão, no lance que seria o mais perigoso dos donos da casa.

O cenário parecia clarear para o Alvinegro aos 71 minutos, quando Wesley, da Tombense, recebeu o segundo cartão amarelo por chutar a bola longe com o jogo parado e foi expulso. Com um jogador a mais, o Atlético transformou o jogo em um ataque contra defesa, empurrando o time de Tombos para dentro de sua própria área.

Muralha vermelha segura o empate

A reta final foi de bombardeio atleticano e heroísmo da defesa visitante. O goleiro Matheus operou um milagre aos 77 minutos, salvando um quase gol contra de Jupi, que tentou afastar e mandou contra o próprio patrimônio. Pouco depois, aos 81, Hulk fez grande jogada individual e finalizou no alto, mas Matheus novamente apareceu para desviar com a ponta dos dedos.

Apesar dos nove minutos de acréscimo e da insistência, o gol não saiu. O empate mantém o jejum da Tombense, que não vence há oito meses, e aumenta a pressão sobre o Atlético. Na próxima rodada, o Galo terá o clássico contra o , enquanto a Tombense recebe o North, ambos buscando desesperadamente os primeiros três pontos no ano.