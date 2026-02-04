A noite desta sexta-feira, 6, reserva um confronto decisivo e de alta tensão pelo futebol do Rio Grande do Sul. O Caxias recebe o Ypiranga no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, em partida válida pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília), colocando frente a frente duas forças do interior em busca da classificação.

Vaga na semifinal e calendário nacional

O confronto desta sexta-feira carrega um peso enorme para o planejamento de ambas as equipes. Por se tratar de um jogo único eliminatório, quem vencer avança para as semifinais do estadual. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão será nos pênaltis.

Além da continuidade na briga pelo título gaúcho, o duelo vale uma vaga garantida na Copa do Brasil de 2027, assegurando calendário nacional e cotas financeiras importantes para a próxima temporada.

Estreia no comando grená

O time da casa entra em campo em um momento de transição. O Caxias aposta no fator local e na força de sua torcida no Centenário, mas terá uma novidade na área técnica: o treinador Marcelo Cabo. Ele assumiu o comando da equipe recentemente e teve poucos dias para preparar o elenco para esta decisão. A estratégia grená deve focar na imposição de ritmo desde os minutos iniciais, tentando minimizar a falta de tempo de treino com a motivação da estreia do novo técnico.

Consistência do Canarinho

Do outro lado, o Ypiranga viaja até a Serra Gaúcha com a confiança de quem manteve a regularidade. A equipe de Erechim assegurou sua permanência na elite do futebol gaúcho para a temporada seguinte, alcançando sua segunda maior sequência histórica de participações na primeira divisão. O Canarinho costuma ser um visitante indigesto e deve adotar uma postura estratégica, explorando os espaços deixados pelo adversário para tentar decidir o confronto e avançar no torneio.

Onde assistir a Caxias x Ypiranga

Este duelo decisivo pelas quartas de final do Gauchão promete ser disputado palmo a palmo. O torcedor poderá acompanhar a partida ao vivo através do SporTV (TV por assinatura) e pelo Premiere (pay-per-view).