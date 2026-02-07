O Grêmio está na semifinal do Campeonato Gaúcho de 2026. Em uma partida tensa, marcada por muitas interrupções e um final dramático, o Tricolor venceu o Novo Hamburgo por 1 a 0, na noite deste sábado (07), na Arena. O gol da classificação foi marcado pelo artilheiro Carlos Vinícius, em cobrança de pênalti. O time da casa ainda precisou segurar o resultado com um jogador a menos nos minutos finais, contando com o brilho do goleiro Weverton para evitar a disputa de penalidades.

Controle estéril e defesas fechadas

A primeira etapa foi um teste de paciência para o torcedor gremista. O time comandado por Luís Castro assumiu o controle da posse de bola desde o apito inicial, mas encontrou um Novo Hamburgo extremamente bem postado defensivamente. O Tricolor girava a bola, buscava os lados com Caio Paulista e Amuzu, mas esbarrava na falta de espaços e na marcação física do adversário.

As melhores chances surgiram em lampejos individuais ou erros do oponente. Amuzu obrigou o goleiro Omar a fazer uma grande defesa em chute de fora da área, e Caio Paulista assustou em finalização que passou por cima da meta. O Novo Hamburgo, por sua vez, tentava explorar os contra-ataques, mas sem levar perigo real ao gol de Weverton antes do intervalo. O placar zerado refletia um jogo truncado e com muitas faltas.

Carlos Vinícius destrava o placar

O cenário mudou logo no início do segundo tempo. O Grêmio voltou mais agressivo e, aos 7 minutos, encontrou o caminho do gol. Carlos Vinícius invadiu a área e finalizou, com a bola explodindo na defesa. Após reclamação e revisão do VAR, a arbitragem assinalou pênalti. O próprio camisa 9 assumiu a responsabilidade e bateu com categoria no canto esquerdo, deslocando o goleiro e fazendo 1 a 0.

Com a vantagem, o Grêmio tentou administrar o ritmo, trocando passes e buscando matar o jogo nos contra-ataques. O técnico Luís Castro promoveu alterações para renovar o fôlego da equipe, colocando Cristaldo e Dodi, mas o jogo permaneceu perigoso, com o Novo Hamburgo começando a se lançar mais ao ataque em busca do empate.

Expulsão e drama nos minutos finais

O que parecia uma vitória controlada ganhou contornos de drama aos 41 minutos da etapa final. Erick Noriega, que já tinha cartão amarelo, cometeu falta dura em Josué e foi expulso, deixando o Grêmio com dez homens em campo. O Novo Hamburgo, sentindo o momento favorável, partiu para o “tudo ou nada”.

A pressão visitante culminou no último lance do jogo, já nos acréscimos. Após cobrança de falta levantada na área, Allison finalizou com muito perigo, mas Weverton operou um milagre, espalmando a bola e garantindo a vitória. Com o apito final, o Grêmio celebrou a classificação suada, enquanto o Novo Hamburgo se despediu da competição de cabeça erguida.