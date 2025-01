Cariocão: 4 grandes estreiam com tropeços pela primeira vez em 51 anos

O Campeonato Carioca 2025 teve um início inesperado, repetindo um feito que não ocorria desde 1974: nenhum dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro — Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco — conseguiu vencer na estreia da competição. Ambos os episódios destacam a imprevisibilidade e o charme do futebol carioca.

Em 1974, as situações foram similares, com Botafogo, Flamengo e Fluminense empatando seus jogos e o Vasco sendo derrotado. Na ocasião, apesar do começo vacilante, o Flamengo terminou como campeão do campeonato. A abertura de 2025 trouxe uma nostalgia desse cenário histórico com resultados que levantam discussões sobre o atual desempenho dos clubes.

A primeira rodada do Cariocão 2025

No início do Campeonato Carioca 2025, os quatro grandes clubes cariocas não conseguiram superar seus adversários. O Botafogo sofreu uma derrota por 2 a 1 contra o Maricá, enquanto o Flamengo foi derrotado pelo mesmo placar contra o Boavista. Já o Fluminense e o Vasco conseguiram apenas empates, contra Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu, respectivamente. Apesar dos resultados adversos, as quatro equipes jogaram com escalações alternativas e reservas.