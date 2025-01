Campeonato Mineiro 2025: número de SAFs supera o de Associações, veja nomes

Nos últimos anos, o futebol em Minas Gerais passou por uma revolução significativa com a transição de sete clubes para o modelo de Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs). Isso inclui grandes times como Atlético-MG, Cruzeiro e América-MG, além de clubes menores como Athletic, Betim, Itabirito e Pouso Alegre. A mudança visa modernizar e profissionalizar a gestão do futebol, atraindo mais investimentos, aprimorando a governança e fortalecendo a competitividade dos clubes.



Arena MRV – Fonte: @atletico

O que Motivou a Transição para SAFs?

Essa transformação é parte de um movimento nacional que busca maior sustentabilidade financeira e a possibilidade de explorar novas oportunidades de marketing e patrocínios. Enquanto clubes tradicionais como o Cruzeiro se beneficiam da entrada de investidores, equipes menores, como o Itabirito, se destacam ao adotar o modelo de SAF desde o início, subindo rapidamente nas divisões nacionais.

Como a SAF Influencia os Clubes Menores?

O modelo de SAF também está sendo considerado por clubes tradicionais como o Villa Nova-MG e o Uberlândia, que estão avaliando a transição. Entretanto, alguns clubes, como o Aymorés e o Democrata GV, ainda mantêm um modelo de associação, apesar das pressões para se modernizar.

Qual o Futuro das Associações no Futebol Mineiro?

A evolução do futebol mineiro reflete um equilíbrio entre tradição e inovação, com a proliferação das SAFs reformulando a gestão do esporte no estado.