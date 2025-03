Fluminense x Flamengo: onde assistir e tudo sobre a final do Carioca

Fluminense e Flamengo decidem o título do Campeonato Carioca 2025 em um clássico disputado no gramado do Maracanã. A primeira partida da final será realizada nesta quarta-feira, 12 de março, às 21h30 (horário de Brasília). Este será o quinto Fla-Flu que decide o título estadual nos últimos seis anos.

Publicidade

Ambos os times têm uma rica história de conquistas no Campeonato Carioca. O Flamengo lidera com 38 títulos, enquanto o Fluminense segue de perto com 33. Nas semifinais, as duas equipes mostraram sua força. O Flamengo venceu o Vasco em ambos os jogos, enquanto o Fluminense garantiu sua vaga com uma vitória expressiva de 4 a 0 sobre o Volta Redonda no primeiro jogo e um empate sem gols na volta.

Os torcedores terão várias opções para acompanhar o primeiro jogo da final do Carioca. A partida será transmitida ao vivo pela Globo e Band na TV aberta. Para quem prefere assistir online, o YouTube, através do canal Goat, também fará a transmissão. Na TV fechada, o Sportv exibirá o jogo, e o Premiere oferecerá a opção de pay-per-view.

Publicidade

Escalações prováveis de Fluminense e Flamengo

O Fluminense conta com o retorno de Thiago Silva, mas ainda tem dúvidas sobre quem será seu parceiro na zaga. Ganso e Lima estão fora da equipe. O time deve entrar em campo com: Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio (ou Freytes) e Fuentes; Otávio, Martinelli e Jhon Arias; Serna, Cano e Canobbio.

No Flamengo, Bruno Henrique é desfalque confirmado devido a dores sentidas no último jogo contra o Vasco. A provável escalação do time rubro-negro é: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela; Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Juninho e Plata.

Quem será o árbitro da partida?

A arbitragem ficará a cargo de Yuri Elino Ferreira da Cruz, com Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Gustavo Mota Correia como auxiliares. O VAR será operado por Jorge Fernando Rabello, garantindo que todas as decisões sejam tomadas com precisão.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.