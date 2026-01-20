Nesta quarta-feira, 21, o Botafogo recebe o Volta Redonda em um confronto direto pela liderança da Taça Guanabara. A partida, válida pela 3ª rodada do Campeonato Carioca de 2026, será disputada no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, a partir das 19h (horário de Brasília).

Duelo de invictos no Nilton Santos

O jogo coloca frente a frente duas equipes com 100% de aproveitamento e defesas ainda não vazadas na competição. O Voltaço chega embalado e na liderança isolada pelo saldo de gols, após uma vitória expressiva por 3 a 0 sobre o Flamengo na rodada anterior. Já o Glorioso busca fazer valer o fator casa para assumir a ponta da tabela e confirmar a boa fase neste início de temporada.

Como chega o Botafogo

Sob o comando do técnico Martín Anselmi, o Alvinegro encara a partida como um teste importante para a consolidação do novo trabalho em 2026. Vindo de uma vitória por 1 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, a equipe busca apresentar maior fluidez ofensiva e evolução tática. A expectativa da torcida é que o time imponha seu ritmo no Nilton Santos para superar a organizada defesa adversária e garantir a liderança do estadual.

Como chega o Volta Redonda

O Volta Redonda, treinado por Rodrigo Santana, vive um momento de alta confiança. Tradicionalmente uma força do interior, a equipe do Sul Fluminense quer provar que o triunfo sobre o Rubro-Negro não foi um acaso. A estratégia deve passar pela manutenção da solidez defensiva e exploração dos contra-ataques, com o objetivo de surpreender mais um gigante do Rio e se manter no topo da classificação.

Onde assistir ao jogo

O confronto promete ser movimentado, reunindo as duas melhores campanhas do torneio até o momento. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva através do sistema pay-per-view no canal Premiere.