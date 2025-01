Botafogo x Volta Redonda: horário, escalações e onde assistir

O Botafogo enfrenta um início de Campeonato Carioca desafiador, com duas derrotas nos três primeiros jogos. Essa situação coloca pressão sobre a equipe, que busca evitar o terceiro ano consecutivo fora das finais do torneio estadual. Em sua última partida, o time alvinegro perdeu para o Sampaio Corrêa por 2 a 1, aumentando a necessidade de uma reação rápida para manter as chances de terminar entre os quatro primeiros.

O próximo confronto do Botafogo será contra o Volta Redonda no Estádio Nilton Santos. A partida é vista como uma oportunidade crucial para o time conseguir melhorar sua posição na tabela, onde atualmente disputa espaço com equipes como Portuguesa-RJ, Maricá e Nova Iguaçu, que surpreenderam nas primeiras rodadas.

Como tem sido o desempenho do Botafogo nos últimos jogos?

Nas últimas partidas, o Botafogo demonstrou dificuldades em manter uma performance consistente. Apesar de ter desenvolvido um sistema ofensivo capaz de marcar em todos os jogos do estadual até agora, a equipe tem encontrado problemas para sustentar a intensidade nas partidas, especialmente em condições adversas como a alta temperatura enfrentada em Saquarema.

O técnico Carlos Leiria não tem desfalques significativos, o que facilita a repetição da mesma formação utilizada desde o início do campeonato. Essa continuidade pode ser um trunfo a favor do Botafogo para reencontrar o caminho das vitórias.

Quais são as expectativas para o confronto contra o Volta Redonda?

O duelo contra o Volta Redonda se apresenta como uma partida central para as pretensões do Botafogo no campeonato. O Volta Redonda, por sua vez, é o atual quarto colocado e vem de uma vitória importante contra o Bangu. A equipe busca se estabelecer ainda mais na zona de classificação e desponta como um possível candidato ao título estadual, principalmente após superar equipes de grande expressão, como o Fluminense.

Raul; Newton, Kawan, Serafim, Rafael Lobato; Kauê, Patrick de Paula, Vitinho (Kauan Lindes); Yarlen, Matheus Nascimento, Kayke.

Mesmo com ausências no elenco, como Matheus Lucas e MV, o Volta Redonda conta com uma equipe determinada, pronta para enfrentar desafios diante dos grandes do Rio de Janeiro. O desempenho do Volta Redonda até o momento traz um tom de alerta para o Botafogo, que precisa mostrar consistência e eficácia para alcançar uma vitória necessária.

Drosny, Wellington Silva, Fabrício, Gabriel Bahia, Sanchez, Pierre; Robinho, Naninho, Chay, Bruno Santos, Marquinhos.

Onde assistir ao jogo e quais são as expectativas da torcida?

Os torcedores poderão acompanhar Botafogo e Volta Redonda pelos canais Band, GOAT (via YouTube) e Premiere, com a bola rolando às 21h30, horário de Brasília. Contudo, espera-se um público reduzido no Estádio Nilton Santos, decorrente do baixo comparecimento de torcedores nos jogos iniciais do campeonato até agora.

A expectativa é que a equipe alvinegra possa usar o fator casa, aliado à grama sintética do seu estádio, para impor um ritmo de jogo favorável. Enfrentar o Volta Redonda no Nilton Santos pode ser o impulso que o Botafogo precisa para dar início a uma sequência de vitórias. O apoio da torcida, mesmo que reduzido, será fundamental nessa busca por reação e melhores resultados na competição estadual.