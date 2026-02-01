Neste domingo, 1º de fevereiro de 2026, o Botafogo e o Fluminense protagonizam mais uma edição do tradicional Clássico Vovô. Válido pela 5ª rodada do Campeonato Carioca, o confronto acontece no Estádio Nilton Santos, com a bola rolando a partir das 18h (horário de Brasília).

Expectativas para o clássico

O duelo chega em um momento crucial para ambas as equipes na Taça Guanabara. O Botafogo, jogando em seus domínios, lidera o Grupo B com 9 pontos conquistados em quatro jogos. Sob o comando do técnico Martín Anselmi, o Alvinegro busca manter a invencibilidade e utilizar o fator casa para se impor sobre o rival e somar pontos importantes na classificação geral.

Pelo lado do Tricolor das Laranjeiras, a fase também é positiva. O time lidera o Grupo A, igualmente com 9 pontos, e chega motivado após um triunfo sobre o Flamengo na rodada anterior. O técnico Luis Zubeldía, entretanto, terá de lidar com desfalques significativos: Soteldo e Hércules seguem em recuperação de lesão e estão fora do combate. O confronto tático entre as estratégias de Zubeldía e Anselmi promete ser um dos grandes atrativos da partida.

Onde assistir a Botafogo x Fluminense

Para os torcedores que não forem ao estádio, a partida terá transmissão exclusiva pelos canais do Grupo Globo. O jogo será exibido ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).