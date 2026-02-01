Em uma noite de muita chuva e disputa tática no Rio de Janeiro, o Fluminense venceu o Botafogo por 1 a 0, neste domingo (1), no estádio Nilton Santos. Válido pela 5ª rodada do Campeonato Carioca, o Clássico Vovô foi definido na segunda etapa, graças à eficiência de John Kennedy e às mudanças precisas que oxigenaram o ataque tricolor. Com o triunfo, a equipe das Laranjeiras assegura matematicamente sua classificação para as quartas de final.

Chuva, equilíbrio e paredão alvinegro

O início da partida foi condicionado pelas condições climáticas. Logo aos 10 minutos, o árbitro precisou paralisar o confronto devido à forte chuva que castigava o gramado e formava poças na pequena área. Após a drenagem rápida realizada pelos funcionários e um breve aquecimento, a bola voltou a rolar, mas o jogo truncado prevaleceu.

Enquanto o Botafogo buscava explorar a velocidade de Matheus Martins e Kadir, parando na defesa bem postada do rival, o Fluminense levava mais perigo nas bolas paradas. O goleiro Léo Linck começou a aparecer como um dos protagonistas da noite ainda no primeiro tempo, operando uma grande defesa em cobrança de falta de Guga, aos 29 minutos, mantendo o placar zerado até o intervalo.

Banco decide e John Kennedy resolve

A segunda etapa manteve o tom de tensão, com o Fluminense criando as melhores oportunidades, mas esbarrando na inspiração de Léo Linck, que salvou o Botafogo em finalizações de Bernal e Canobbio. Percebendo a necessidade de mais criatividade, o comando técnico tricolor promoveu uma mudança tripla que alterou o destino do clássico: as entradas de Lucho Acosta, Kevin Serna e Savarino.

A estratégia surtiu efeito imediato. Aos 68 minutos, Lucho Acosta fez bela jogada e acionou John Kennedy no lado direito da área. O atacante, que já havia incomodado a defesa rival, não desperdiçou: finalizou com precisão na saída do goleiro, decretando o 1 a 0. O gol premiou a equipe que foi mais incisiva no ataque, apesar da atuação heroica do arqueiro botafoguense.

Pressão final e cenário futuro

Nos minutos finais, o Botafogo se lançou ao ataque em busca do empate, apostando nas bolas aéreas e na entrada de Alex Telles. O lateral quase se tornou o herói da igualdade aos 52 do segundo tempo, em uma cobrança de falta que passou rente ao travessão de Fábio, arrancando suspiros da torcida alvinegra. Do outro lado, o Fluminense ainda teve chances de ampliar nos contra-ataques, parando novamente em Léo Linck.

Com o resultado, o Fluminense mantém a liderança do Grupo A e carimba o passaporte para a próxima fase. Já o Botafogo, apesar da derrota, segue em situação confortável no Grupo B. Na próxima rodada, o Glorioso terá outro clássico pela frente, contra o Vasco, enquanto o Tricolor encara o Maricá.