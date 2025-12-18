O Botafogo já definiu o seu principal alvo para assumir o comando técnico da equipe em 2026. Após oficializar a saída de Davide Ancelotti na última quarta-feira, 17, a diretoria alvinegra agiu rápido e abriu conversas para tentar a contratatar Rafael Guanaes, atual treinador do Mirassol e sensação da última temporada.

Segundo informações apuradas inicialmente pelo jornalista Thiago Franklin e confirmadas por diversos veículos, o nome de Guanaes é extremamente bem avaliado internamente pelo scout e pela cúpula de futebol da SAF liderada por John Textor.

O clube carioca buscou informações preliminares junto ao estafe do treinador antes de avançar para uma proposta formal.

Guanaes, 44, vive o auge da carreira. Recentemente, ele foi premiado com a Bola de Prata da ESPN como o melhor técnico do Campeonato Brasileiro de 2025.

Sob seu comando, o Mirassol protagonizou uma campanha histórica, terminando a Série A na 4ª colocação com 67 pontos e garantindo uma vaga inédita na Copa Libertadores de 2026. Terminou o Brasileirão invicto jogando em casa.

Apesar do forte interesse, a negociação não é simples. No dia 25 de novembro, o Mirassol anunciou a renovação de contrato com Guanaes até o fim de 2026.

A multa rescisória do treinador é considerada “baixa” para os padrões do Glorioso, o que facilitaria uma eventual transferência caso o profissional aceite o projeto.

O Botafogo tem pressa para definir o substituto de Davide Ancelotti, visando o planejamento da pré-temporada e a disputa da Libertadores no próximo ano. A expectativa é que as negociações avancem nos próximos dias, embora o Mirassol conte com o técnico para o seu projeto internacional em 2026.