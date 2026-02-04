A bola rola nesta sexta-feira, 6, para um confronto decisivo na parte inferior da tabela do Campeonato Mineiro de 2026. O Betim recebe o Itabirito na Arena Vera Cruz (também conhecida como Arena URBSAN), em Betim. A partida, válida pela sétima rodada da fase de grupos, tem início marcado para as 20h00 (horário de Brasília).

Duelo direto contra o Z-3

A partida carrega grande importância na luta contra o rebaixamento. Ambas as equipes chegam pressionadas e ocupando as últimas posições na classificação geral. O Betim inicia a rodada na 9ª posição, com 6 pontos, enquanto o Itabirito amarga a lanterna da competição (12º lugar), somando apenas 4 pontos.

Na rodada anterior, os dois clubes tropeçaram em casa. O Betim foi derrotado pelo Cruzeiro por 1 a 0, sofrendo um gol nos minutos finais, enquanto o Itabirito perdeu para o Tombense por 3 a 2. Com a fase de grupos se aproximando do fim, a vitória é fundamental para evitar o triangular que definirá os rebaixados do estadual.

Fator casa e recuperação

Jogando sob seus domínios, o Betim tenta fazer valer o mando de campo para se afastar da zona de perigo. Já o Itabirito, precisando urgentemente somar pontos, busca surpreender fora de casa para tentar deixar a última colocação e ganhar moral para a sequência do campeonato.

Onde assistir a Betim x Itabirito

A partida terá transmissão online. A cobertura ao vivo deve ocorrer através do canal oficial da FMF – Federação Mineira de Futebol no YouTube, plataforma que tradicionalmente exibe os jogos da competição.