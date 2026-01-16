O Atlético-MG recebe o Tombense neste domingo, 18, na Arena MRV, em Belo Horizonte, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. O confronto está marcado para as 18h (horário de Brasília) e coloca frente a frente duas equipes que buscam afirmação neste início de temporada.

Galo busca reabilitação em casa

Jogando em seus domínios, o Galo entra em campo sob o comando do técnico Jorge Sampaoli. O início de ano é crucial para os ajustes táticos e físicos, e a torcida alvinegra espera ver a intensidade característica das equipes treinadas pelo argentino. Atuar na Arena MRV é um trunfo para o Atlético, que busca o heptacampeonato estadual.

A equipe vem de um empate por 1 a 1 contra o North Esporte Clube na rodada anterior e precisa da vitória para se manter na parte de cima da tabela e consolidar seu estilo de jogo.

Como chega o Tombense

Do outro lado, o Gavião Carcará chega à capital mineira com a missão de surpreender. Comandado pelo experiente técnico Cristóvão Borges, o time de Tombos busca consistência para encarar um dos gigantes do estado. Historicamente uma equipe que costuma dificultar a vida dos grandes, o Tombense tenta explorar os espaços e a fase de construção do adversário.

A equipe iniciou o campeonato com um empate sem gols contra o Uberlândia e busca seus primeiros três pontos na competição, apostando na organização tática para levar um bom resultado para casa.

Onde assistir a Atlético-MG x Tombense

Para o torcedor que deseja acompanhar cada lance desta partida, as opções de transmissão são variadas: