Tombense x Atlético MG: onde assistir ao jogo pela semifinal do Mineiro

O Tombense enfrenta o Atlético-MG em um jogo decisivo pela semifinal do Campeonato Mineiro 2025. A partida está marcada para o sábado, 22 de fevereiro, às 19h, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Após a vitória do Atlético-MG por 2 a 0 no primeiro confronto, o Tombense precisa de uma vitória por dois gols para levar a decisão para os pênaltis.

O Atlético-MG chega com a vantagem do placar agregado, podendo até perder por um gol de diferença e ainda assim garantir a vaga na final. O time alvinegro está em um bom momento na temporada, mantendo uma sequência invicta em 2025.

Hulk celebra com o recém-contratado Rony/ Pedro Souza/Atlético

Onde assistir Tombense x Atlético-MG?

Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pelo canal Premiere, que oferece o serviço de pay-per-view. Além disso, a transmissão estará disponível no Globoplay, mediante assinatura. A expectativa é de um jogo emocionante, com ambas as equipes buscando a classificação para a final do campeonato.

Como chega o Atlético-MG?

O Atlético-MG vem de uma sequência positiva, com seis vitórias consecutivas e um empate nos primeiros jogos do ano. A equipe garantiu a classificação na Copa do Brasil após vencer o Tocantinópolis por 2 a 0. No entanto, o técnico Cuca enfrenta desfalques importantes, como Júnior Santos e Brahian Palacios, ambos lesionados. A provável escalação do Galo inclui jogadores como Everson, Hulk e Guilherme Arana.

Qual é a situação do Tombense?

Para o Tombense, a missão é clara: vencer por dois gols para levar a decisão para os pênaltis ou por três ou mais gols para garantir a vaga direta na final. O time deve entrar em campo com uma formação ofensiva, contando com jogadores como Matheus, Jefferson Renan e Douglas Coutinho. A equipe precisa superar a desvantagem do primeiro jogo e mostrar um desempenho sólido para avançar no campeonato.

Quem comanda a arbitragem?

A arbitragem do confronto será liderada por Murilo Francisco Misson, com assistência de Felipe Alan Costa e Celso Luiz da Silva. O quarto árbitro será Antônio Márcio Teixeira, enquanto o VAR ficará sob o comando de Michel Patrick Costa. A presença do VAR promete trazer mais segurança e precisão nas decisões durante o jogo.

