Neste sábado (7), a Arena MRV será o palco de um confronto decisivo pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro. O Atlético-MG recebe o Athletic-MG às 18h30 (horário de Brasília), em uma partida que coloca frente a frente equipes com objetivos distintos na tabela de classificação.

Galo busca o hepta e recuperação

Sob o comando do técnico Jorge Sampaoli, o Atlético-MG entra em campo com a responsabilidade de fazer valer o mando de campo. Atual hexacampeão estadual, o Galo visa garantir a classificação para a fase final e seguir na busca pelo inédito heptacampeonato na era profissional. A equipe tenta virar a chave rapidamente após um revés no meio de semana contra o RB Bragantino, focando suas atenções em se consolidar na parte superior da tabela do estadual.

Momento delicado do Athletic

Do outro lado, a equipe de São João del-Rei vive uma situação dramática na competição. Comandado pelo português Rui Duarte, o Athletic ainda não venceu no campeonato e enfrenta um risco considerável de rebaixamento para o Módulo II, segundo projeções matemáticas. Somar pontos fora de casa, especialmente contra um gigante da capital, tornou-se uma missão crucial para o Esquadrão de Aço tentar escapar da parte de baixo da tabela.

Onde assistir ao vivo

Para o torcedor que deseja acompanhar o duelo, a transmissão será ampla. A partida será exibida na TV fechada pelo Sportv e no sistema pay-per-view pelo Premiere. Além disso, os assinantes desses canais poderão assistir ao jogo via streaming através da plataforma Globoplay.