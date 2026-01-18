Em uma manhã de domingo marcada por reviravoltas tardias no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, o Itabirito e o América-MG empataram em 1 a 1, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. O time da casa, que buscava seus primeiros pontos na competição, chegou a abrir o placar aos 38 minutos do segundo tempo e parecia caminhar para uma vitória heroica, mas viu o Coelho reagir e igualar o marcador já nos acréscimos, mantendo a invencibilidade da equipe da capital.

Duelo tático e goleiros protagonistas

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio e pela atuação segura dos sistemas defensivos. O América-MG, comandado por Alberto Valentim, tentou controlar a posse de bola e ditar o ritmo, mas encontrou um Itabirito bem postado e perigoso nos contra-ataques. As melhores chances da etapa inicial pararam nas luvas dos goleiros ou na falta de pontaria.

O Coelho assustou primeiro com Elizari, que finalizou com perigo rente à trave. A resposta dos mandantes veio com Ruan, que obrigou o goleiro Gustavo a fazer uma defesa espetacular após chute de fora da área. Apesar da movimentação e das tentativas de Pedro Rodrigues pelo lado do Gato e de Yago Santos pelos visitantes, o placar permaneceu inalterado até o intervalo, refletindo um jogo onde a cautela prevaleceu sobre a ousadia.

Substituições mudam o cenário

Na etapa complementar, o jogo ganhou em intensidade. O goleiro Gustavo, do América, continuou sendo exigido, salvando a equipe em finalizações à queima-roupa de Gleisinho e Matheus Galdino. Do outro lado, Vinícius Dias também mostrou serviço ao defender com a ponta do pé um chute perigoso de Yago Santos.

Com o passar do tempo, os treinadores buscaram no banco de reservas a solução para o empate. E foi justamente um substituto que incendiou a partida. Aos 38 minutos, Matheus Galdino escapou em velocidade pela direita e cruzou rasteiro para Guilherme Givigi. O atacante, que havia entrado no lugar de Romário, apareceu livre na área para chapar a bola para o fundo da rede, explodindo a torcida local com o 1 a 0.

Reação no apagar das luzes

Quando a vitória do Itabirito parecia certa, o América-MG se lançou inteiramente ao ataque no “tudo ou nada”. A pressão surtiu efeito já nos acréscimos, aos 47 minutos. Após um cruzamento vindo da esquerda, o zagueiro Nathan, que estava na área adversária como elemento surpresa, cabeceou com estilo para vencer o goleiro Vinícius Dias e decretar o empate.

Com o resultado, o Itabirito conquista seu primeiro ponto no campeonato, saindo do zero na tabela do Grupo C, mas com um gosto amargo por ter deixado a vitória escapar no fim. Já o América-MG chega aos 7 pontos no Grupo B, mantendo-se invicto e na briga pela liderança geral da competição.