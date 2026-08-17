Há dez anos, o futebol conheceu uma das maiores zebras da história. O Leicester City surpreendeu o mundo ao superar o chamado Big Six da Inglaterra e conquistar a Premier League de 2015/16, com uma equipe repleta de nomes até então desconhecidos. O herói da conquista foi Jamie Vardy, artilheiro inglês que, aos 39 anos, foi oferecido ao São Paulo.

Muitos nomes que fizeram parte da épica conquista já se aposentaram, enquanto outros continuam jogando ou estão sem clube, como Vardy; confira a lista abaixo:

Vardy e Mahrez, dupla livre no mercado

Artilheiros do Leicester na conquista, Jamie Vardy (24 gols) e Riyad Mahrez (17 gols) se encontram atualmente livres no mercado. O artilheiro inglês deixou a Cremonese após o rebaixamento do clube para a segunda divisão italiana e está no mercado.

Vardy chegou a negociar com o São Paulo, mas, de acordo com apuração de Eduardo Afonso, da ESPN, descartou a contratação em razão dos valores considerados altos demais. Vardy deixou o Leicester em 2025, depois de 13 anos defendendo a camisa dos Foxes.

Já Mahrez, que foi multicampeão no Manchester City após a passagem no Leicester, não renovou com o Al-Ahli, da Árabia Saudita. Depois de disputar a Copa do Mundo de 2026 pela Argélia, o atacante de 35 anos está sem clube.

Kanté na Turquia

Volante campeão do mundo com a França, em 2018, N’Golo Kanté surgiu no Leicester, mas fez história no Chelsea como um dos melhores meio-campista da história do clube.

Após sete anos nos Blues, o volante foi ao Al-Ittihad, da Árabia Saudita, clube que defendeu por cerca de três temporadas. Em fevereiro, o francês fechou com o Fenerbahçe para defender a estrelada liga turca.

Claudio Ranieri – Federação Italiana

Comandante da equipe campeão, o italiano Claudio Ranieri se aposentou da função de treinador, mas não deixou o futebol. O ex-técnico assumiu o cargo de diretor de seleções na Federação Italiana de Futebol, após o ex-zagueiro Maldini renunciar.

O último trabalho de Ranieri como treinador foi na Roma, quando deixou o cargo no clube em 2025, para assumir o papel de dirigente. Dez anos depois da conquista, o Leicester City foi rebaixado à terceira divisão inglesa.

Veja onde estão os jogadores do Leicester 2016

Kasper Schmeichel – aposentado

Danny Simpson – Arabian Falcons (EAU)

Wes Morgan – segue no Leicester

Robert Huth – aposentado

Christian Fuchs – aposentado

N’Golo Kanté – Fenerbahçe

Danny Drinkwater – Wytheshawe Town FC (5ª divisão inglesa)

Marc Albrighton – aposentado

Riyad Mahrez – sem clube

Shinji Okazaki – aposentado

Jamie Vardy – sem clube

Claudio Ranieri (técnico) – Dirigente da federação italiana