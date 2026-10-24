O Tottenham superou o Chelsea por 2 a 0 na tarde deste sábado, em Stamford Bridge, pela oitava rodada do Campeonato Inglês 2026/27. Mesmo atuando fora de casa, os visitantes controlaram as ações, terminaram com 69% de posse de bola e construíram o resultado na reta final da partida, contando com uma falha do goleiro adversário e um contra-ataque letal para garantir o segundo triunfo consecutivo na competição.

Domínio visitante e goleiros em destaque

O clássico londrino começou com o Tottenham ditando o ritmo e ocupando o campo de ataque. A equipe comandada por Roberto De Zerbi finalizou 15 vezes na partida contra apenas sete dos donos da casa. No primeiro tempo, os goleiros foram os grandes protagonistas. Aos 13 minutos, Cole Palmer bateu colocado de canhota e exigiu que Kinský fizesse a defesa na ponta dos dedos. Do outro lado, Penders também trabalhou bem aos 27 minutos, quando Tel tabelou com Robertson e cruzou rasteiro para Marmoush chapar para o gol, parando em grande intervenção do arqueiro do Chelsea.

Gol contra e expulsão definem o clássico

O panorama de tensão se manteve na segunda etapa. Aos 14 minutos do segundo tempo, Kinský voltou a salvar o Tottenham ao defender uma finalização de Pedro Neto no rebote de uma jogada de Palmer. A história do jogo mudou definitivamente aos 32 minutos. Matheus Fernandes cobrou escanteio no meio da área, o goleiro Penders saiu mal na disputa com Van Hecke e acabou socando a bola contra o próprio patrimônio, abrindo o placar para os visitantes. A situação do Chelsea, treinado por Xabi Alonso, piorou logo em seguida: aos 35 minutos, Cole Palmer recebeu cartão vermelho direto e foi expulso, deixando os mandantes com um a menos.

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Golpe final e alívio na tabela

Com a vantagem numérica e no placar, o Tottenham aproveitou os espaços deixados pelo adversário. Aos 42 minutos do segundo tempo, Mathys Tel recuperou a bola no campo defensivo, deu um pique até o ataque e finalizou rasteiro da entrada da área para superar Penders, fechando a conta em 2 a 0 e interrompendo uma sequência de seis derrotas consecutivas dos Spurs contra o rival.

Com o resultado, o Tottenham chega a nove pontos, pula para a 12ª colocação e se afasta da zona de rebaixamento. Já o Chelsea, que conheceu sua segunda derrota nos últimos cinco jogos do torneio, permanece no 4º lugar, com 13 pontos. As duas equipes voltam a campo no próximo sábado (31/10) pelo Campeonato Inglês: o Chelsea recebe o Manchester United, enquanto o Tottenham joga em casa contra o Crystal Palace.