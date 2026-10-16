O Tottenham reduziu o valor pedido para negociar o atacante Richarlison para cerca de 10 milhões de euros (cerca de R$ 57 milhões), segundo informações divulgadas pela ESPN Brasil. O valor representa menos da metade da quantia exigida anteriormente pelo clube inglês para liberar o jogador de 29 anos.

Detalhes da negociação e situação contratual

A diminuição no valor ocorre em razão da proximidade do fim do vínculo do brasileiro, que tem menos de nove meses restantes de contrato. Com isso, o Tottenham tenta viabilizar uma venda na janela de transferências de janeiro para recuperar parte do investimento, evitando que o jogador assine um pré-contrato sem custos com outra equipe.

Fora dos planos do clube londrino, Richarlison não foi inscrito na atual edição da Premier League. O atacante chegou a atuar pela equipe sub-21 no torneio EFL Trophy, partida na qual marcou um gol contra o Cheltenham Town, mas a participação não mudou seu status no elenco principal.

Interesse de clubes do futebol turco

O mercado da Turquia desponta como o destino mais provável para o atacante. O Galatasaray e o Trabzonspor demonstraram interesse formal e intensificaram os contatos nos bastidores para tentar concretizar a transferência.

Apesar do avanço nas conversas entre as partes envolvidas, ainda não há acerto definitivo. Richarlison avalia as condições esportivas e financeiras antes de tomar uma decisão sobre os próximos passos de sua carreira.