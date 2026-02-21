Neste domingo, 22, o Sunderland recebe o Fulham no Stadium of Light, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola a partir das 11h (de Brasília) em um confronto direto pelo meio da tabela, já que apenas dois pontos separam as equipes na classificação da Premier League 2025/26.

Sunderland busca consistência em casa

Ocupando a 11ª colocação, com 36 pontos, os donos da casa vivem uma temporada de altos e baixos. Com uma campanha composta por nove vitórias, nove empates e oito derrotas, o Sunderland tenta se firmar na primeira metade da tabela. A forma recente da equipe na Premier League reflete essa oscilação: nos últimos cinco jogos, o time venceu duas partidas, perdeu três e não conseguiu engatar uma sequência positiva. Jogar diante de sua torcida será fundamental para tentar abrir vantagem sobre um adversário direto.

Fulham tenta recuperação imediata

Logo atrás na tabela, o Fulham aparece em 12º lugar, com 34 pontos, pressionando o rival deste domingo. A equipe londrina atravessa um momento delicado na temporada, tendo sofrido quatro derrotas nas últimas cinco partidas disputadas na Premier League. Com um registro de dez vitórias, quatro empates e 12 derrotas, o time visitante precisa urgentemente somar pontos fora de casa para recuperar a confiança, ultrapassar o próprio Sunderland e evitar que a distância para o pelotão superior aumente.

Onde assistir ao jogo

O duelo coloca frente a frente dois times que lutam para consolidar suas posições e evitar riscos na reta final do campeonato. Para o torcedor que deseja acompanhar a partida, a transmissão ao vivo será realizada na TV fechada pela ESPN 4 e pelo serviço de streaming Disney+.