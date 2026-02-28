Neste domingo, 1, o Fulham recebe o Tottenham no estádio Craven Cottage, em Londres, para um clássico da cidade válido pela 28ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A bola rola às 11h (horário de Brasília), colocando frente a frente duas equipes que vivem realidades completamente distintas na competição.

Fulham busca estabilidade

O time da casa entra em campo ocupando a 10ª colocação, somando 37 pontos. Com uma campanha equilibrada de 11 vitórias, 4 empates e 12 derrotas, o Fulham tenta encontrar uma sequência positiva para se consolidar na parte superior da tabela. O retrospecto recente mostra uma equipe que busca regularidade: após sofrer três derrotas consecutivas (para Manchester City, Everton e Manchester United), o time comandado por Marco Silva reagiu e venceu o Sunderland por 3 a 1 na última rodada, renovando a confiança para o dérbi.

Tottenham em crise profunda

A situação do time visitante é alarmante. O Tottenham chega para o confronto ocupando a 16ª posição, com apenas 29 pontos, perigosamente perto da zona de rebaixamento. A fase atual reflete a crise instalada no clube: a equipe ainda não venceu nenhuma partida pela Premier League no ano de 2026.

Vindo de uma dura derrota por 4 a 1 para o arquirrival Arsenal, os Spurs encaram este jogo como uma verdadeira final. A pressão por uma reação imediata é imensa para evitar que a temporada se transforme em um desastre com uma eventual queda para a segunda divisão.

Onde assistir a Fulham x Tottenham

Para os torcedores que desejam acompanhar o embate, a transmissão ao vivo será realizada pela ESPN 3 (TV fechada) e pelo serviço de streaming Disney+.