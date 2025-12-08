Mohamed Salah, um dos maiores ídolos da história do Liverpool, implantou uma enorme crise no clube ao ligar o modo ‘sincerão’ e desabafar contra o treinador Arne Slot no último sábado, 6, depois de ficar novamente no banco no empate em 3 a 3 diante do Leeds United.

O jogador egípcio de 33 anos, que renovou contrato depois de brilhar no título inglês da última temporada, se mostrou revoltado com a sequência ne reserva e revelou que sua relação com Slot se deteriorou nas últimas semanas. Após os embates, o atacante ficou de fora da lista de relacionados para enfrentar a Inter de Milão, pela Champions.

Nesta segunda-feira, o jornal The Times informou que o clube respaldou o treinador e cogita negociar o principal ídolo da equipe já em janeiro. Salah tem propostas do futebol saudita.

Salah tem desempenho irregular na temporada, com apenas cinco gols em 19 jogos, mas considera que Slot lhe deu tempo suficiente para se recuperar da má fase antes de mandá-lo ao banco. Na temporada anterior, ele fez incríveis 34 gols e 24 assistências em 52 jogos.

Atual campeão, o Liverpool é apenas o 9º colocado da Premier League, com 23 pontos, dez a menos que o líder Arsenal. Na fase de liga da Champions League, os Reds estão em 13º.

O que Salah disse

“Não consigo acreditar nisso, estou muito decepcionado. Dei muito ao Liverpool, todo mundo viu, especialmente na temporada passada. Não entendo por que estou no banco, sinto que o clube está me jogando para debaixo do ônibus”, desabafou Salah, na zona mista de Elland Road, casa do Leeds.

“Não consigo acreditar nisso, estou muito decepcionado. Dei muito ao Liverpool, todo mundo viu, especialmente na temporada passada. Não entendo por que estou no banco, sinto que o clube está me jogando para debaixo do ônibus”, prosseguiu.

“É assim que me sinto. Sempre disse que tinha uma boa relação com o treinador, mas, de repente, essa relação desapareceu. Não sei por quê. Tive uma reunião com ele e ele sabe como me sinto. O que estão fazendo comigo é inaceitável e não sei por que me escolheram, sinceramente”, seguiu Salah.

“‘Vamos jogar o Mo para debaixo do ônibus porque ele é o problema da equipe’. Não acho que seja o problema da equipe. Marquei mais gols do que qualquer jogador desde que cheguei à Premier League. Ninguém marcou ou deu mais assistências do que eu. Lembro-me, há alguns anos, quando Harry Kane ficou, acho, uns 10 jogos seguidos sem marcar e toda a mídia dizia que era apenas uma fase e ele voltaria a marcar. Quando é com Salah, dizem logo que tenho que ir para o banco”, finalizou o jogador.

Diretoria respalda Slot

De acordo com o jornalista Paul Joyce, do jornal The Times, se o objetivo de Salah era desestabilizar Arne Slot, o egípcio de 250 gols com a camisa do Liverpool pode ter marcado seu maior “gol contra”.