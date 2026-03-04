Em um duelo tenso e de muita imposição física no Amex Stadium, o Arsenal provou por que é o atual líder do Campeonato Inglês. Com um gol solitário de Bukayo Saka logo no início da partida e uma atuação defensiva resiliente, os Gunners venceram o Brighton por 1 a 0 nesta quarta-feira. O resultado fundamental fora de casa mantém a equipe londrina confortável no topo da tabela, administrando a vantagem na reta final da temporada 2025/26.
Susto inicial e a estrela de Saka
A partida começou com um roteiro dramático que poderia ter mudado a história do confronto. Logo aos 3 minutos, um erro na saída de bola do goleiro Raya deixou a bola nos pés de Baleba. O camaronês finalizou com categoria por cobertura, mas o zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães, atento, correu para salvar em cima da linha, evitando o que seria o primeiro gol dos donos da casa.
A resposta do líder foi imediata e letal. Aos 9 minutos, Saka recebeu aberto na direita, fez sua jogada característica cortando para o meio e finalizou. A bola desviou infelizmente em Baleba, tirando qualquer chance de defesa do goleiro Verbruggen e inaugurando o placar para os visitantes.
Paredão Raya segura a pressão
Se no primeiro tempo o Arsenal controlou as ações após o gol, a segunda etapa foi de resistência. O Brighton voltou agressivo, especialmente com a entrada de Minteh, e empurrou os Gunners para o campo de defesa. Foi neste momento que David Raya se redimiu do erro inicial e se tornou o herói da manutenção do resultado.
O goleiro espanhol operou intervenções cruciais, espalmando um chute perigoso de Rutter aos 58 minutos e, pouco depois, desviando com o pé uma finalização à queima-roupa de Minteh. O Arsenal soube sofrer e, nos contra-ataques, quase ampliou com Havertz, mas a eficiência defensiva foi o fiel da balança para garantir os três pontos.
Liderança consolidada
Com o triunfo, o Arsenal segue isolado na liderança com 67 pontos, colocando pressão sobre os perseguidores diretos. Já o Brighton permanece estacionado na 12ª posição, com 37 pontos. Na próxima rodada, as Gaivotas visitam o Sunderland, enquanto o Arsenal volta para casa para receber o Everton.