O Wolverhampton contou com o talento de Jhon Arias, ex-Fluminense, para encerrar a pior sequência sem vitórias de um clube na história da Premier League. Neste sábado, 3, os Wolves bateram o West Ham United por 3 a 0, no Molineux Stadium, e conseguiram o primeiro triunfo em 20 jogos desta edição do Campeonato Inglês.
O lanterna da competição abriu o placar logo aos quatro minutos, com o colombiano Jhon Arias, e ampliou pouco depois da meia hora, quando Hwang Hee-Chan converteu cobrança de pênalti. Ainda no fim do primeiro tempo, o luso-britânico Mateus Mané acertou um chute rasteiro para selar o 3 a 0.
Apesar da vitória, o Wolverhampton segue isolado na última colocação com apenas com seis pontos e precisará de uma campanha excepcional no segundo turno para evitar o rebaixamento. O West Ham também está no Z3, em 18º, com 14 pontos.
John, ex-Botafogo, falha e Villa é segundo
O Aston Villa contou com a colaboração do goleiro brasileiro John, ex-Botafogo, e venceu o Nottingham Forest por 3 a 1, no Villa Park, com dois gols de McGinn marca dois e um de Watkins.
Com o resultado, a equipe de Birmingham assumiu provisoriamente a segunda colocação da Premier League, com 42 pontos, um a mais que o terceiro colocado Manchester City, que tem um jogo a menos.