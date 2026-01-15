O Campeonato Inglês chega à sua 22ª rodada na temporada 2025/26 com um confronto de opostos na tabela. Neste sábado, 17 de janeiro de 2026, o Nottingham Forest recebe o líder Arsenal no histórico City Ground. A partida, prevista para as 12h (horário de Brasília), coloca frente a frente a luta contra o rebaixamento e a corrida pelo título.

Momentos opostos na tabela

A situação do Nottingham Forest inspira cuidados. Ocupando a 17ª colocação com 21 pontos, a equipe está perigosamente próxima da zona de rebaixamento. A campanha de seis vitórias, três empates e 12 derrotas reflete a instabilidade do elenco. No entanto, o time da casa chega com um leve alívio após vencer o West Ham na última rodada, quebrando uma sequência negativa e renovando as esperanças da torcida em surpreender o favorito.

Do outro lado, o Arsenal vive fase iluminada. O time comandado por Mikel Arteta lidera a Premier League de forma isolada com 49 pontos. Com 15 vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas, os Gunners buscam manter a distância segura para rivais como o Manchester City. A equipe vem de uma sequência sólida, somando quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, e sabe que a consistência contra times da parte inferior da tabela é crucial para a conquista da taça.

Expectativa para o confronto

O duelo no City Ground carrega a narrativa clássica de “Davi contra Golias”. O Forest, sob o comando de Sean Dyche, deve apostar em uma defesa compacta e na força física para neutralizar o volume de jogo adversário, explorando os contra-ataques. Já o Arsenal deve assumir o protagonismo, controlando a posse de bola e exercendo pressão constante desde o início para evitar tropeços.

Prováveis escalações e desfalques

Nottingham Forest (Técnico: Sean Dyche)

A provável escalação conta com: Sels; Ola Aina, Milenkovic, Murillo e Neco Williams; Anderson e Domínguez; Hutchinson, Gibbs-White e Hudson-Odoi; Igor Jesus. O atacante Taiwo Awoniyi é desfalque provável, ainda em recuperação de lesão.

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)

O líder deve ir a campo com: Kepa; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi e Rice; Saka, Gyokeres e Martinelli. Entre os desfalques por lesão estão Hincapie, Calafiori e Mosquera.

Onde assistir a Nottingham Forest x Arsenal

A partida terá transmissão ao vivo para o Brasil através da ESPN (TV fechada) e do serviço de streaming .