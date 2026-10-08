A diretoria do Manchester United colocou o trabalho de Michael Carrick sob monitoramento rigoroso durante o mês de outubro. O rendimento da equipe nos próximos compromissos em Old Trafford será determinante para definir a permanência da atual comissão técnica.

De acordo com o jornal português Record, a cúpula do clube inglês decidiu acompanhar de perto a evolução do time nos jogos em casa. Entre as opções analisadas nos bastidores, o nome de Cesc Fàbregas desponta como o favorito para o projeto esportivo. O treinador espanhol vem chamando a atenção no cenário europeu pelo trabalho desempenhado à frente do Como, clube da primeira divisão da Itália.

A direção entende que os resultados imediatos precisam refletir a competitividade exigida na temporada, transformando os confrontos de outubro em um teste decisivo para Carrick.

Caso o desempenho da equipe não atinja a estabilidade esperada nas próximas partidas, a liderança dos Red Devils pode agir. O plano de contingência visa evitar indefinições prolongadas caso uma troca na comissão técnica se mostre inevitável.