O Manchester City vive uma crise histórica nos bastidores. A comissão independente da Premier League considerou o clube culpado em 114 de 115 acusações financeiras. Diante disso, o time pode sofrer punições severas. Uma forte dedução de pontos pode causar o rebaixamento direto ou tirá-lo de competições europeias por anos.

Cenário de pontuação aponta risco iminente de queda

Embora a Premier League ainda não tenha oficializado o veredito disciplinar, analistas financeiros do futebol britânico estimam que a sanção pode variar de 60 a 100 pontos devido à gravidade inédita do processo. Na temporada 2025/26, o City somou 78 pontos e terminou apenas 38 pontos à frente da zona de rebaixamento. Qualquer dedução acima dessa margem deve empurrar o clube direto para a Championship.

Impacto financeiro e vagas continentais ameaçadas

Os tribunais podem fracionar a perda de pontos em temporadas consecutivas. Nesse cenário, o prejuízo direto recai sobre a classificação internacional. Ficar fora da Champions League provocaria perdas drásticas com transmissão, bilheteria e premiações. Além disso, a ausência continental dificulta a retenção de grandes atletas no elenco.

Origem das acusações e recurso do clube

As infrações apuradas cobrem o período de 2009 a 2018 e envolvem contratos de patrocínio inflados com recursos diretos de fundos dos Emirados Árabes Unidos, omissão de pagamentos ao ex-técnico Roberto Mancini e falta de cooperação com as investigações. A distorção contábil estimada pela liga alcança 900 milhões de libras. O Manchester City segue declarando inocência e protocolou recurso formal contra a deliberação do painel independente, mantendo o processo sob disputa jurídica antes da confirmação das sanções.