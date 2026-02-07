O clássico entre Liverpool e Manchester City é o grande destaque da 25ª rodada do Campeonato Inglês. A partida acontece neste domingo (8), no estádio de Anfield, com a bola rolando a partir das 13h30 (horário de Brasília). O duelo coloca frente a frente duas potências em momentos distintos, mas com ambições decisivas para a reta final da temporada 2025/26.

Expectativa para o confronto

Para os Reds, o jogo em casa é crucial na luta para se aproximar do G4 e garantir uma vaga na próxima UEFA Champions League. Uma vitória contra um rival direto pelo título pode ser o impulso moral que a equipe de Arne Slot precisa para encontrar a regularidade na competição.

Do lado do Manchester City, a partida é tratada como uma final antecipada. Na caça ao líder Arsenal, a equipe de Pep Guardiola não pode se dar ao luxo de tropeçar. A imprensa inglesa destaca o confronto como um duelo tático entre dois treinadores influentes, com a expectativa de um jogo de alta intensidade: o City buscando o controle da posse e o Liverpool apostando na força de Anfield e nas transições rápidas.

Reds em busca de regularidade

Sob o comando do técnico Arne Slot, o time da casa entra em campo pressionado pela necessidade de somar pontos. Atualmente na 6ª colocação com 39 pontos, o Liverpool tem oscilado em sua campanha, somando 11 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Jogar diante de sua torcida é o grande trunfo para tentar superar a instabilidade recente e vencer um dos adversários mais difíceis da liga.

Citizens na caça ao líder

O Manchester City chega a Liverpool com um objetivo claro: manter a perseguição ao topo da tabela. Ocupando a vice-liderança com cerca de 47 pontos e uma campanha sólida de 14 vitórias, os Citizens buscam evitar tropeços que permitam ao líder escapar. Apesar da boa posição, o time visitante sabe que precisará elevar seu nível de concentração para sair de Anfield com os três pontos, essenciais para manter vivo o sonho de mais um título nacional.

Onde assistir ao jogo

O duelo de gigantes entre Liverpool e Manchester City terá ampla cobertura para o público brasileiro. Os torcedores poderão acompanhar cada lance ao vivo através da ESPN (TV por assinatura) e pelo serviço de streaming Disney+.