O Leeds confirmou sua superioridade e venceu o Coventry City por 3 a 0 neste sábado, 28, no Elland Road, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Inglês. O grande destaque do confronto foi Sean Longstaff, que participou diretamente de todos os gols da equipe mandante. Com o resultado, o time da casa chegou a três vitórias seguidas pela competição.

Atuando em casa, o Leeds teve o controle da posse de bola, terminando o jogo com 54%, e registrou 22 finalizações no total. O volume ofensivo se transformou em gols na reta final do primeiro tempo. Aos 40 minutos, Dominic Calvert-Lewin abriu o placar após receber assistência de Longstaff. Sem diminuir o ritmo, os mandantes ampliaram a vantagem logo em seguida, aos 45, quando o próprio Longstaff balançou as redes, desta vez com passe de Ethan Ampadu, levando o 2 a 0 para o vestiário.

Na volta para a segunda etapa, o Coventry tentou mudar o cenário e promoveu quatro substituições, colocando Ellis Simms, Matt Grimes, Yann Gboho e Brandon Thomas-Asante em campo. No entanto, foi o Leeds quem voltou a marcar. Aos 21 minutos, Longstaff anotou seu segundo gol no jogo, o terceiro da equipe, aproveitando a assistência de Gabriel Gudmundsson.

Com a vitória, o Leeds chega a 20 pontos e está na sexta colocação no Campeonato Inglês. Já o Coventry City está na 15ª posição, com 12 pontos. As duas equipes voltam a campo na próxima semana. O Coventry joga na terça-feira, 01, contra o Ipswich Town. Na quarta, 02, o Leeds enfrenta o Manchester City.