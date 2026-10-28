O ex-zagueiro Jamie Carragher defendeu abertamente o retorno do lateral-direito Trent Alexander-Arnold ao Liverpool. Em participação no programa The Overlap, o comentarista avaliou que a saída do atleta rumo ao futebol espanhol foi um equívoco e declarou que os dois lados seriam beneficiados com uma reaproximação.

“Eu o traria de volta. Acho que ele cometeu um grande erro (ao sair). Mas se algo beneficiar o Liverpool no futuro, considerando os problemas que o Liverpool tem na lateral direita… O Ronnie (Ronald Araújo) tem sido fantástico, mas temos um problema em termos de passes dos laterais. Definitivamente, sentimos falta da criatividade dele (Alexander-Arnold)”, afirmou Carragher.

Qual é a situação do lateral no Real Madrid?

A transferência de Alexander-Arnold para o Real Madrid ocorreu em maio de 2025 na reta final de seu vínculo contratual. No entanto, o jogador enfrentou oscilações em território espanhol, foi titular em apenas 22 jogos na temporada anterior e ficou fora da convocação de Thomas Tuchel na seleção inglesa para a Copa do Mundo. Nesta temporada, foi reserva em quatro dos últimos seis compromissos sob o comando de José Mourinho.

“No momento, ele é o terceiro lateral-direito do Real Madrid. Eles estão usando um meio-campista na lateral-direita, então, mesmo no El Clásico, Denzel Dumfries, o lateral-direito titular, entrou como substituto. Então, quando você é o terceiro lateral-direito de um clube, é óbvio que eles querem que você saia”, analisou Carragher.