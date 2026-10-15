O ex-capitão e ídolo do Liverpool, Steven Gerrard, saiu publicamente em defesa de Florian Wirtz diante das cobranças sobre o rendimento do atleta na Inglaterra. Em entrevista ao podcast The Overlap, o ex-meia pediu calma com o processo de adaptação do alemão ao clube.

“Não estou negando que ele esteja tendo um desempenho abaixo do esperado e que deveríamos ter visto muito mais em termos do preço pago por ele e tudo mais, mas acho que existe uma chance, e já aconteceu antes, de jogadores darem a volta por cima.”, afirmou o ex-meio-campista.

Durante a análise no programa, Gerrard avaliou que o principal obstáculo enfrentado pelo meia de 23 anos é a confiança. O ex-jogador ressaltou que o camisa alemã parece atuar travado nos jogos em Anfield, desperdiçando jogadas simples, em contraste com a desenvoltura que costuma apresentar quando atua pela seleção alemã.

“Eu o observo jogar pela Alemanha, um jogador diferente, completamente diferente. Ele parece estar jogando com os ombros para trás, com uma energia diferente, dominando a bola. Ele está se movimentando em espaços vazios.”

Contratado junto ao Bayer Leverkusen em negociação que custou 150 milhões de euros (aproximadamente R$ 950 milhões). Wirtz virou alvo frequente de questionamentos da imprensa esportiva britânica, devido a um desempenho aquém das expectativas.

Para Gerrard, no entanto, a diretoria, a comissão técnica e as lideranças do vestiário precisam dar respaldo ao jogador para que ele reencontre o seu melhor nível ao longo da temporada e confirme a expectativa criada sobre o investimento.