O tradicional estádio Craven Cottage, em Londres, será o palco de um duelo crucial para as pretensões de meio de tabela nesta segunda-feira, 22. O Fulham recebe o Nottingham Forest em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Inglês. Com a bola rolando a partir das 17h (de Brasília), o jogo coloca frente a frente dois times que buscam estabilidade e maior distância da zona de rebaixamento.

Situação no torneio

O confronto é o clássico “jogo de seis pontos”. Para o Fulham, uma vitória significa um respiro importante, abrindo cinco pontos de vantagem para um rival direto e permitindo vislumbrar a metade superior da tabela.

Já para o Nottingham Forest, vencer fora de casa representaria ultrapassar o adversário na classificação e ganhar uma margem preciosa da zona de descenso. Nenhum dos times está em situação confortável; ambos estão em plena disputa para garantir a permanência na elite do futebol inglês.

Fulham aposta no fator casa

Ocupando atualmente a 14ª colocação na tabela com 20 pontos, o Fulham entra em campo sabendo que o triunfo é essencial. A campanha da equipe até aqui, composta por 6 vitórias, 2 empates e 8 derrotas, reflete uma temporada de oscilações.

No entanto, o recorte recente traz esperança ao torcedor: nas últimas cinco partidas, o time conseguiu somar vitórias importantes, demonstrando poder de reação. Jogando em seus domínios, os Cottagers esperam impor seu ritmo para superar o adversário direto.

Nottingham Forest busca regularidade

Logo atrás na tabela, na 16ª posição com 18 pontos, o Nottingham Forest viaja a Londres com o objetivo claro de ultrapassar os anfitriões. A equipe vive uma fase de altos e baixos na Premier League, alternando resultados nos últimos cinco compromissos sem conseguir engatar uma sequência positiva.

Vindo de uma vitória expressiva por 3 a 0 sobre o Tottenham na rodada anterior, o Forest busca usar esse embalo para corrigir as falhas defensivas e sair do Craven Cottage com os três pontos.

Prováveis escalações e desfalques

Para o duelo, as equipes lidam com algumas incertezas. O Fulham tem como desfalques confirmados por lesão o atacante Rodrigo Muniz e o lateral Ryan Sessegnon. Do lado do Nottingham Forest, a lista de ausências é mais extensa e inclui nomes como Chris Wood, Taiwo Awoniyi e Ola Aina.

No entanto, o técnico Sean Dyche indicou que o goleiro Matz Sels e o meio-campista Nico Domínguez treinaram durante a semana e podem retornar ao time.

Provável escalação do Fulham: Bernd Leno; Kenny Tete, Antonee Robinson, Joachim Andersen, Jorge Cuenca; Saša Lukić, Alex Iwobi, Harry Wilson; Emile Smith Rowe, Samuel Chukwueze e Raúl Jiménez.